Millo denuncia ara l'alcaldessa de Girona

El mateix dia que debuto al faristol del Parlament parlant sobre què entenem @JuntsxCat per normalitat democràtica, @EnricMillo anuncia que em porten a Fiscalia per fer un discurs en base a un relat completament inventat #llibertatdexpressió #pacifisme @JuntsXCat — Marta Madrenas 🎗 (@MartaMadrenas) March 28, 2018

L'Estat porta a la fiscalia el discurs que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va fer divendres al vespre durant la concentració per protestar contra l'empresonament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat que Madrenas va "instal·lar" una tarima davant la subdelegació per fer una "crida clara i concreta" a la revolució mentre desplegava "un atac contra l'estat de dret, contra la democràcia i contra el govern d'Espanya".El delegat vincula les paraules de Madrenas amb "l'atac" de diumenge al matí a la façana de l'edifici de la subdelegació a Girona, pintada de groc per un grup d'independentistes. Segons ha informat Millo, la Guàrdia Civil va obrir diligències i ha elaborat un atestat on es recullen tots els fets, que s'enviaran a la fiscalia per si poden ser delicte. A més, tampoc descarta que s'investigui els Mossos d'Esquadra que es van "quedar mirant" com pintaven l'edifici.El delegat del govern espanyol a Catalunya s'ha reunit aquest dimecres amb el subdelegat a Girona. Enric Millo ha afirmat que la trobada ha servit per "conèixer de primer mà" tant la concentració que hi va haver divendres al vespre per reclamar l'alliberament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa (durant la qual va intervenir l'alcaldessa de Girona) com "els fets" de diumenge, quan un grup d'activistes van pintar de groc la façana de la subdelegació.Millo ha anunciat que la subdelegació ha fet un "informe molt extens" i la Guàrdia Civil ha obert diligències que s'enviaran a la fiscalia perquè consideren que s'han pogut cometre delictes. Aquesta denúncia inclou tant el discurs que va fer divendres Marta Madrenas, com les pintades a l'edifici.Segons el delegat, Madrenas va fer una "crida clara i concreta a la revolució" i, com a conseqüència, diumenge l'edifici va patir "un atac vandàlic". "Es va dedicar a insultar, a calumniar i a animar a la revolució contra l'estat de dret", ha criticat Enric Millo que considera que és una "actitud insòlita" per part d'una alcaldessa perquè és "sectària, partidista i ataca l'esperit de convivència".Millo ha subratllat, del discurs de Madrenas, que va dir que "no perdonarem" l'actuació del govern de Madrid i la justícia espanyola i que va instar a "fer fora" l'estat espanyol "opressor". "És molt lamentable, i sobretot és totalment inadequat en un representant polític", ha afirmat.El delegat ha afirmat que va ser la mateixa Madrenas qui va "instal·lar una tarima davant la façana de la subdelegació". A més, afirma que l'alcaldessa no només va "animar" a atacar l'edifici de la subdelegació, sinó que el mateix diumenge va anar a "comprovar que així s'estava fent". "Van fer pintades i van ultratjar la bandera europea i l'espanyola, i tot això va comptar amb la complicitat de l'alcaldessa, que va donar suport amb la seva presència a uns actes vandàlics clarament il·legals", ha exposat Enric Millo.Tampoc descarta que s'acabi investigant l'actuació dels agents dels Mossos d'Esquadra que es van "quedar mirant" com una cinquantena de persones feien pintades a la façana d'un edifici que "és patrimoni de tots els gironins".

