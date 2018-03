Mig any de presó per al gihadista de Ripoll que va maltractar la seva parella

Driss Oukabir. Foto: EFE

El Jutjat Penal 6 de Girona ha condemnat a mig any de presó un dels integrants de la cèl·lula gihadista de Ripoll, Driss Oukabir, per haver maltractat la seva parella. La sentència considera provat que el gener de l'any passat, durant una discussió, Oukabir va agafar la dona pels cabells i la va arrossegar escales amunt del bloc on vivien (un edifici situat al Pla de Ginebret). Per aquest delicte, també li prohibeix acostar-se a la seva dona durant un any i mig.El jutjat, però, no considera provat que Oukabir tornés a maltractar-la mesos després, la matinada del 23 de juliol. Conclou que aquell dia els dos van tenir una discussió pujada de to, també a l'escala del bloc, però que no s'ha pogut provar que ell l'arribés a agafar pel braç i l'empenyés amb intenció de coaccionar-la. Driss Oukabir està pres a Soto del Real des de l'agost , després de ser detingut en el marc de la investigació pels atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils. Precisament, el seu document d'identitat va servir per llogar la furgoneta amb què es va cometre l'atropellament a les Rambles.Oukabir porta set mesos empresonat per la seva participació als atemptats gihadistes. Però abans d'ingressar a Soto del Real, encara tenia pendent una altra causa amb la justícia. S'enfrontava a 19 mesos de presó i a no poder-se apropar a la seva xicota durant sis anys per haver-la maltractada en dues ocasions al llarg del 2017. Els dos episodis van tenir lloc a l'escala del bloc on vivien (un dels edificis on, precisament, els Mossos d'Esquadra van fer-hi escorcolls l'endemà dels atemptats).La fiscal reclamava que se'l condemnés per un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere i un altre de coaccions. Sostenia que, al gener de l'any passat, Oukabir va agafar la dona pels cabells i la va arrossegar escales amunt durant una discussió. I que a primera hora del 23 de juliol, després de tornar a tenir una disputa, el processat la va prémer pel braç i la va intentar estirar des del replà cap als pisos de baix.El judici per aquest cas es va celebrar ara fa un mes enmig d'una gran expectació mediàtica. Driss Oukabir, assistit pel seu lletrat d'ofici Jordi Casadevall, va declarar per videoconferència i va negar els càrrecs. Va assegurar que només va tenir discussions pujades de to amb la seva parella, va recordar que ella no l'havia denunciat en cap moment i va atribuir-ho tot a una mala relació amb els veïns.Ara, el Jutjat Penal 6 de Girona ha sentenciat el cas i ha condemnat Oukabir per un dels dos episodis. En concret, el que va tenir lloc el mes de gener. La sentència conclou que aquell dia, l'acusat va maltractar la seva xicota quan la va estirar pels cabells. En canvi, el jutjat no considera provat que el dia 23 de juliol Driss Oukabir l'agafés pel braç i la volgués empènyer "amb intenció de coartar la seva llibertat".A l'hora de condemnar Driss Oukabir per maltractaments, i també d'absoldre'l per coaccions, el jutjat es basa sobretot en les declaracions dels veïns. I és que la parella de l'acusat, durant el judici, també va negar el relat de la Fiscalia. "Si després de tot el que ha passat encara segueixo amb ell, és per alguna cosa", va assegurar.La sentència valora cada episodi per separat. En relació al del mes de gener, el jutjat dona plena credibilitat a allò que va explicar una veïna. La dona, durant el judici, va declarar que havia escoltat com la parella d'Oukabir demanava ajuda i que, quan va sortir al replà, va veure com l'acusat l'arrossegava pels cabells.Aprofitant un moment que va poder desempallegar-se'n, les dues es van refugiar a casa de la veïna i Oukabir, des de fora, va començar a colpejar la porta. La parella del processat va demanar a la veïna que no truqués als Mossos i, al cap d'una estona, ella mateixa va sortir del pis. La sentència recull que les declaracions de la veïna "com a testimoni imparcial" són "contundents" i acrediten "sense cap mena de dubte" que hi va haver maltractament.Pel què fa al segon episodi, el del 23 de juliol, el jutjat novament es remet a la declaració d'una altra veïna. La dona, en aquest cas, va explicar que havia vist com Oukabir donava "una empenta o feia un gest amb la mà" a la seva parella "fent-la passar escales avall", cosa que ella va fer.Aquí, el jutjat però conclou que no hi va haver coaccions. Diu que tot i que la veïna veiés com Driss Oukabir fes "un gest de certa intensitat" perquè la dona baixés les escales, en cap moment la va obligar a fer-ho "fent servir violència o intimidació". A més, la sentència també recull com, durant la seva declaració, la parella d'Oukabir va dir que l'acusat "no l'havia obligada a fer res que no volgués fer".Per tots aquests motius, el Penal 6 absol l'integrant de la cèl·lula gihadista del delicte de coaccions i el condemna pel de maltractament. Li imposa una pena de sis mesos de presó, el priva del dret a la tinença d'armes durant 1 any i un dia i li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de la seva parella durant un any i mig.La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Girona en un termini de cinc dies.

