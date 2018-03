La Fiscalia alemanya no decidirà sobre l'extradició de Puigdemont aquesta setmana

La Fiscalia General de Schleswig-Holstein ha indicat aquest dimecres que continua analitzant els documents del cas d'entrega de Carles Puigdemont i que no decidirà sobre l'extradició aquesta setmana i no presentarà cap sol·licitud davant el Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein. Ho ha assenyalat una portaveu de l'organisme a l'agència de notícies alemanya DPA, precisant que l'anàlisi dels documents és molt complex. No s'espera prendre una decisió sobre la sol·licitud abans de principis de la setmana vinent, ha afegit.Després de ser detingut diumenge, la justícia alemanya va decidir dilluns mantenir-lo a la presó de Neumünster fins que es tramiti la seva possible entrega a Espanya. Mentre, el govern alemany ha insistit que el procés català ha de solucionar-se en el marc de la justícia espanyola i ha contestat de manera ambigua a la pregunta de si la cancellera, Angela Merkel, ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, sobre la detenció de Puigdemont."Si calgués informar sobre aquest tipus de contactes, llavors ho faria aquí", s'ha limitat a contestar el portaveu del govern alemany, Steffen Seibert, en ser preguntat sobre un possible contacte entre els dos mandataris. Així mateix, el portaveu ha recordat les seves paraules de principis de setmana i insistit una vegada més que es tracta d'un assumpte intern. "Només puc tornar a repetir el que vaig dir ja el dilluns aquí. Al nostre parer el conflicte de Catalunya és un assumpte espanyol, que ha de ser solucionat en el marc de la Constitució d'Espanya en el marc de la llei espanyola", ha sostingut.De fet, Gonzalo Boye, advocat dels consellers Toni Comín i Meritxell Serret, que treballa en coordinació amb la defensa de Puigdemont, ha advertit que el procediment d'euroordre, si és el cas, es pot prolongar més de un any, perquè la legislació alemanya permet prorrogar els terminis en circumstàncies que aquí concorrerien. "Si hem d'anar a un procediment d'euroordre això pot durar molt de temps, poden ser sis mesos, un any ... Molt de temps, perquè la llei no estableix en aquest cas quin és el màxim i dependrà del que vagi sorgint durant aquest procediment ", ha assenyalat en declaracions a la Sexta.Així, Boye aclareix que els 90 dies per resoldre l'extradició que consten a la llei són prorrogables i apunta que el primer pas ara l'ha de donar la Fiscalia, que decidirà si estima o no la petició d'Espanya. En cas positiu, el portarà al tribunal provincial, una fase en la qual la defensa podrà tenir "accés a la causa i fer al·legacions". "El més lògic és imaginar que la Fiscalia demanarà que s'obri un procés i, en ell, d'acord amb la llei alemanya, discutirem els fets, com es fonamenten i com s'arriba a la incriminació de les persones que estan sent reclamades. Això és un judici als fets per veure si aquests tenen encaix en l'ordenament jurídic alemany", ha afegit.Pel que fa a la situació dels seus defensats, que es troben a Bèlgica, Boye ha incidit que estan en llibertat i a l'espera que el fiscal belga "convoqui l'audiència preliminar que inicia el procediment" de l'euroordre dictada pel Tribunal Suprem."Imagino que serà la setmana que ve quan la convoquin. El ministeri fiscal [belga] està perfectament informat del parador dels meus defensats i està tot en regla. No existeix cap mesura cautelar ni res. Està estudiant la nova reclamació i veurem què passa referent a això", ha puntualitzat, després de recordar que Comín i Serret ja van passar per un audiència similar el passat 5 de novembre, quan es va dictar la primera euroordre que després es va retirar.

