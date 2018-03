Sis detinguts per estafar més d'1,6 milions a la Seguretat Social a Lleida i Jaca

La Policia Nacional espanyola, en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, ha destapat un frau d'1.673.584 euros a la Seguretat Social comès per diverses mercantils de Lleida i Osca. Arran de la investigació iniciada a mitjan 2017, el cos policial ha detingut sis persones mentre n'investiga unes altres sis com a presumptes responsables de delictes contra la Seguretat Social i frustració de l'execució -antiga insolvència punible-.La policia ha investigat per la presumpta comissió d'aquests delictes fins a 16 empreses ubicades a les localitats de Lleida, Montsó, Osca i Jaca, així com als seus reposables i a altres persones que hi estaven relacionades. Per eludir el pagament a la Seguretat Social, les empreses implicades feien servir diferents procediments com ara la creació d'un entramat de societats mercantils a les quals s'anava transferint l'activitat que venia desenvolupant l'empresa deutora o a través de la transmissió dels béns o el patrimoni entre les diferents societats.En aquells casos en què ha estat possible, la policia ha realitzat un informe patrimonial de les persones implicades, amb l'objectiu que la Seguretat Social pugui sol·licitar l'embargament d'aquells béns que consideri oportuns, o bé que el Jutjat pugui utilitzar-los per cobrir les responsabilitats oportunes de les diferents actuacions iniciades.

