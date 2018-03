CCOO acusa els exiliats d'haver «contribuït» a l'empresonament de dirigents independentistes

La cúpula estatal de CCOO lamenta la situació de presó preventiva de dirigents independentistes, però creu que el fet que alguns dels que havien de ser processats s'exiliessin hi va contribuir. Ho assegura en un comunicat que la comissió executiva confederal del sindicat ha emès aquest dimecres en relació a la situació política catalana en què també critica la judicialització de la política defensa que "els conflictes polítics s'abordin i intentin resoldre's des de l'acció política".Així, lamenta que el govern espanyol hagi "descartat definitivament qualsevol possibilitat de prendre la iniciativa política i es torna a escudar en l'acció de la justícia", per bé que afirma que eren "conscients" que aquesta actuació s'activaria arran de l'aprovació de les lleis de desconnexió i la declaració d'independència. El sindicat "respecta l'actuació de la justícia" i, tot i que recomana "precaucions en els procediments i en la determinació de les causes judicials", lamenta que s'hagi dictat una situació de presó provisional -"no només en aquest cas", afegeix-.Ara bé, afegeix que "l'actitud de determinats dirigents de l'independentisme, fugint de les seves responsabilitats judicials, han contribuït" a aquests empresonaments. La "inacció política", afirma CCOO, tensa la situació i ajuda a "col·locar el conflicte al carrer amb clars símptomes de radicalització". Sigui com sigui, critica que el PP aprofiti aquesta crisi per fer "un gir autoritari en l'ordenament del país" que es tradueix en altres accions arreu de l'Estat. Així mateix, coincideix amb l'independentisme amb algunes demandes per "millorar qualitativament la democràcia a Espanya", però subratlla que això no implica que comparteixi també "l'estratègia d'unilateralitat".Per tot això, el sindicat crida a "fugir de la polítics de fronts i abordar la situació de Catalunya des de la necessària alçada de mires i no en clau de disputa interpartidista" i creu que "allò fonamental en aquests moments és recuperar el normal funcionament de l'autogovern a Catalunya" per poder fer front als "problemes de les persones". Veu "fonamental la constitució d'un Govern de la Generalitat, sorgit de les majories parlamentàries existents, que eviti riscos d'inestabilitat i que permeti acabar amb l'aplicació de l'article 155". Així, aposta per superar "la dinàmica unilateral" de l'independentisme per "escenaris que de veritat possibilitin el diàleg interpartidari i interinstitucional".

