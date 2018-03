Els «comuns» només arrosseguen JxCat i ERC en la proposta per aconseguir una «majoria més àmplia»

Els "comuns" segueixen arromangant-se per exercir de frontissa i bastir el "front democràtic" que ha esdevingut la punta de llança del discurs de Xavier Domènech. En el ple d'aquest dijous, Catalunya en Comú-Podem ha plantejat una proposta per teixir majories "més àmplies i plurals" en defensa de la democràcia, la llibertat i la justícia. Però finalment ha aglutinat només el suport de Junts per Catalunya i ERC i no el del PSC i la CUP, que s'han abstingut. El resultat de la votació no ha pogut completar la "transversalitat" a la qual el líder dels "comuns", Xavier Domènech, ha interpel·lat aquest dimecres perquè facin pinya per bastir un govern de concentració amb persones independents de referència de la societat civil."Està a les nostres mans fer l'esforç de buscar majories que vagin més enllà", ha assegurat la portaveu dels "comuns", Elisenda Alamany. La dirigent assenyalat el "PP de M.Rajoy" com el gran responsable del conflicte amb Catalunya i l'instigador de fet que "les togues" estiguin "decidint sobre la política", però ha advertit que la situació no canviarà si l'independentisme repeteix els mateixos errors. "El fracàs d'un full de ruta no pot ser la derrota de tot un país", ha advertit.Segons els "comuns", la millor resposta al bloqueig és un Govern "efectiu" que posi el país en marxa. "Inaugurem una nova època que es caracteritzi per noves maneres de fer política. Podem la gent per davant del partit", ha insistit Alamany, que ha llançat una advertència a ERC quan ha dit que construir una "Catalunya nova" no es pot fer "empassant-se xecs en blanc" i "segellant pactes en despatxos". Fa setmanes que els "comuns" alerten que els republicans no tenen marge de moviment pel seu pacte amb Junts per Catalunya. "El conjunt de sobiranistes ens podem comprometre a què qualsevol pas serà per avançar? Volem guanyar i no encaixar més derrotes", ha defensat la portaveu del grup.Els socialistes, però, han decidit finalment no votar a favor d'aquesta "majoria més àmplia" malgrat que els "comuns" han evitat emprar la paraula "front", que incomoda el PSC. I és que, segons ha argumentat el portaveu socialista Ferran Pedret, el seu grup considera que "guanyar", un terme que ha utilitzat Alamany, "és de perdedors" en la situació en la qual està en aquests moments Catalunya. "Si algú pensa que pot haver-hi vencedors i vençuts, s'equivoca", ha insistit. Pedret ha subratllat que l'escenari actual és fruit de l'"error de tots" i que si es parla en termes de "dues meitats mútuament incompatibles" no hi haurà cap solució ni desbloqueig. Malgrat els arguments, el PSC té en aquests moments dificultats per articular majories de la mà de l'independentisme per la rotunda oposició del PSOE, que ja ha manifestat públicament que no avalaran cap pacte d'aquesta naturalesa. Més encara quan ara ha estat Domènech qui ha formulat una proposta de govern de concentració.La CUP, per la seva banda, ha argumentat la seva abstenció en el fet que no considera que només sigui el PP l'origen del conflicte, sinó el propi estat espanyol i la seva Constitució. Amb tot, la diputada Natàlia Sànchez ha defensat la creació d'"espais comuns" per donar resposta col·lectiva a un "Estat autoritari" i ha demanat als "comuns" que moguin fils a través de Podem per fer una "mobilització digna" més enllà de les fronteres catalanes."No us necessitem. Ens necessitem", ha respost el diputat d'ERC Rubén Wagensberg adreçant-se als diputats dels "comuns". El dirigent del grup republicà ha argumentat que més enllà de la diferència entra els respectius projectes, cal "articular majories en defensa dels drets civils" sense que aquestes "complicitats" impliqui "renunciar" a res. "Tenim lluites compartides", ha dit Wagensberg, que ha subratllat que el seu grup no renuncia a implementar la República "tan de pressa" com digui possible quan es doni l'escenari. "El problema d'aquest Estat és l'Estat", ha sentenciat.Junts per Catalunya s'ha sumat a la proposta de forjar una majoria àmplia, però ho ha fet lamentant que els "comuns" segueixin "posant en el mateix pla" les actuacions de l'Estat amb les accions empreses per fer efectiva "la voluntat del poble". "Si s'han comès errors, això no justifica la deriva autoritària", ha dit el diputat Xavier Quinquillà, que ha acusat d'"ambigüitat" el projecte de Domènech.A l'aliança buscada pels "comuns" s'ha agafat Ciutadans per acusar-los de ser "els nous socis del procés". El portaveu adjunt del partit taronja, Fernando de Páramo, ha acusat els de Xavier Domènech de tenir un "pacte" amb el president del Parlament, Roger Torrent, per ser "la crossa dels partits independentistes". De fet, ha retret a Alamany que en cap moment del seu discurs hagi reconegut que els independentistes tinguin algun grau de "culpa" del conflicte. "Si la CUP no els agafa el telèfon, truquin al senyor Domènech", ha conclòs De Páramo adreçant-se a Junts per Catalunya i ERC.Seguint aquest mateix fil discursiu, el portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha afirmat que Podem ha enviat els "comuns" al Parlament a fer d'"ariet" per contribuir "a fer caure" el govern de Mariano Rajoy i a acceptar "els axiomes" del nacionalisme català.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)