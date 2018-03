​Barcelona amplia les ajudes perquè els cuidadors de gent gran puguin descansar

Dues àvies fan un trencaclosques en una residència de gent gran Foto: ACN

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat fins als 600.000 euros anuals el programa Respir Plus d'ajudes econòmiques per facilitar estades temporals en centres residencials a persones grans en situació de dependència que actualment estan a càrrec de familiars, perquè així els cuidadors puguin descansar.Segons ha informat davant els mitjans la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, el consistori preveu que les ajudes, que s'atorguen en funció de la situació econòmica de les persones grans i cobreixen estades de fins a 45 dies, beneficiaran unes 500 famílies cuidadores que precisen atenció i suport per desenvolupar les seves activitats bàsiques de la vida diària.La decisió municipal, ha matisat Ortiz, va "més enllà que les persones cuidadores no professionals puguin disposar d'un període de vacances durant l'estiu", i ha explicat que a diferència del pla anterior –el programa Respir, que només oferia estades entre juny i setembre-, l'actual cobrirà tots els mesos de l'any i permetrà als receptors de l'ajuda escollir les dates segons les seves necessitats.Ortiz ha apuntat que fins al 2013 el programa Respir municipal només es prestava mitjançant un acord entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, que oferien estades temporals al centre residencial Llars Mundet i que disposava d'un pressupost de 300.000 euros. No obstant això, la regidora ha assenyalat que "davant la creixent demanda, el consistori va decidir crear el seu propi programa per ampliar l'oferta del servei".El nou Respir Plus té entre els seus requisits que les persones beneficiàries tinguin més de 65 anys, estiguin empadronades a Barcelona i hagin residit en ella en els últims cinc anys, que visquin en un domicili particular, i que estiguin diagnosticades amb un alt grau de dependència.La sol·licitud i gestió del recurs serà de caràcter universal i es podrà realitzar quan finalitzi el període de publicació, previst a finals d'abril. Ka quantia màxima de la subvenció serà d'un màxim de 60 euros al dia amb un màxim de 2.700 euros per persona.

