El Via Crucis de Sant Hilari Sacalm torna amb un programa carregat d'activitats

Des de fa més de 300 anys a Sant Hilari Sacalm (la Selva) per Setmana Santa se celebra el Via Crucis Vivent. Aquest espectacle s’ha convertit en una manifestació popular que atrau milers de persones d’arreu del país.Una de les escenes més emotives, que és la que ha donat més renom al Via Crucis Vivent, és el Calvari. Amb l’escenari situat als afores de la població, la interpretació dels soldats romans, juntament amb una excel·lent il·luminació i acústica, captiva any rere any els espectadorsL’espectacle transcorre pels carrers del municipi, amb una representació solemne. Al seu voltant, al municipi, es desenvolupen un munt d’activitats.Aquest Divendres Sant, tindrà lloc el tradicional concurs de pintura ràpida, així com l’exposició de diorames, la fira d’atraccions, rutes guiades per les estacions del Via Crucis i la trobada d’autocaravanes que cada any augmenta en nombre. També es faran tallers i demostracions sobre la vida a l’època romana. Es podrà visitar el Museu del Viacrucis i gaudir de la fira d’artesania i productes, entre d’altres atractius.El 2010 la Generalitat va reconèixer la celebració de Sant Hilari Sacalm amb la Creu de Sant Jordi.

Programa d'actes, des del web de l'Ajuntament

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)