El front polític contra la repressió de l'Estat pren cos al Parlament

🎥@epaluzie 👉està bé que el Parlament aprovi una resolució recordant que @KRLS, @jorditurull i @jordialapreso tenen el seus drets polítics intactes. Però si això es queda en paraules, estarem molt decebuts. El Parlament ha de fer un acte de sobirania, investint Puigdemont. pic.twitter.com/tEaI6dANrV — Assemblea Nacional (@assemblea) 28 de març de 2018

Inés Arrimadas, durant la sessió parlamentària d'aquest dimecres Foto: Adrià Costa

L'empresonament de cinc dirigents independentistes i la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya han dut el president del Parlament, Roger Torrent, a promoure un front comú per la democràcia i contra la repressió . Es va posar en contacte amb els grups parlamentaris i n'hi va haver quatre -Junts per Catalunya (JxCat), ERC, CUP i Catalunya en Comú Podem- que immediatament li van fer costat. La foto de dissabte passat, amb Torrent al centre flanquejat pels portaveus d'aquests grups i per quatre expresidents del Parlament i de la Generalitat, s'ha articulat en el ple extraordinari celebrat aquest dimecres. JxCat, ERC, CUP i Catalunya en Comú-Podem, malgrat les divergències de fons sobre el rumb de la legislatura i els termes de la formació del futur Govern, han votat units per demanar l'alliberament del nou presos polítics que hi ha a l'Estat.Els "comuns", això sí, s'han desmarcat dels punts de les resolucions conjuntes -i ja aprovades- de l'independentisme que reclamen "garantir" els drets polítics de Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull, els tres candidats que JxCat ha proposat a la presidència de la Generalitat i que no han pogut fructificar per l'acció de la justícia espanyola. El grup parlamentari del president a l'exili, pendent del procés d'extradició obert a Alemanya, i la CUP han fet pinya per demanar-ne la investidura . "No hi renunciarem", ha proclamat Gemma Geis, cap de llista de JxCat per Girona, que debutava avui a la cambra. "Només exercint sobirania retornarà l'autogovern", ha indicat Carles Riera, cap de files dels anticapitalistes.La nova presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha visitat el Parlament per primera vegada des que ocupa el càrrec i ha defensat que es busqui la manera d'investir Puigdemont. "Està bé que s'aprovi una resolució recordant que el president a l'exili, Turull i Sànchez tenen els seus drets intactes. Però si això es queda en paraules estarem molt decebuts. El Parlament ha de fer un acte de sobirania investint Puigdemont", ha destacat Paluzie. La primera proposta de resolució aprovada aquest dimecres recorda el reconeixement simbòlic que es va dedicar al líder de JxCat i en el qual es constatava que té la majoria necessària per ser escollit.El problema, però, és que Puigdemont està reclòs a la presó de Neumünster , al nord d'Alemanya, i està pendent de quin és el futur judicial. Malgrat que ahir al vespre Gabriel Rufián, portaveu d'ERC al Congrés, indicava que la mesa se l'havia de "jugar" per investir el president a l'exili -paraules que van agradar diputats de JxCat-, hores d'ara es fa complicat pensar en una iniciativa d'aquest tipus, almenys en el curt termini. De fet, la petició de vot delegat per part de Puigdemont -presentada per sorpresa per part de JxCat minuts abans que arrenqués el ple- no ha estat ben rebuda per Roger Torrent, president de la cambra. Finalment, la demanda s'abordarà la setmana vinent , pensant ja en el proper ple.L'absència -almenys momentània- d'investidura comporta, inevitablement, l'absència d'un Govern, i aquest aspecte també ha sobrevolat el ple perquè impacte en les relacions entre les formacions contràries a la repressió. Xavier Domènech, cap de files de Catalunya en Comú Podem, ha proposat formar un Govern de concentració amb independents . JxCat i ERC ja tenen tancat des de fa setmanes una entesa per tenir executiu tan bon punt s'esculli un nou president, i tant el PDECat -integrat dins la candidatura del president- com els republicans urgeixen a respondre als nous empresonaments amb la formació d'un Govern que aixequi el 155."El sobiranisme necessita estratègies guanyadores. És hora de prendre decisions valentes a l'hora de buscar una victòria, i que aquesta victòria sigui compartida", ha recalcat Elisenda Alamany, número dos dels "comuns", que ha demanat "fortalesa" per fer fora el PP. La proposta de Catalunya en Comú-Podem ha aglutinat el suport parcial de l'independentisme -la CUP se n'ha desmarcat- i del PSC, de manera que s'ha convertit en la que ha obtingut suports més amplis durant la jornada parlamentària , que es tancarà amb la compareixença del Síndic de Greuges, que farà balanç de la violència policial de l'1-O. Una violència que va causar un miler de ferits El ple extraordinari ha servit, també, per constatar la solitud de Ciutadans a la cambra. Malgrat guanyar les eleccions amb 36 diputats, els d'Inés Arrimadas no han estat capaços d'articular cap majoria, i aquest dimecres han vist com eren el centre de les crítiques per una proposta de resolució que demanava la dimissió de Torrent. Fins i tot el PSC, que en ocasions s'ha entès -i manifestat al carrer- amb ells en contra del procés, els ha retret que no posin sobre la taula cap proposta per "desbloquejar" la situació. "Això és tot el que podem esperar de vostès? Ens repeteixen una vegada i una altra que van guanyar les eleccions, però els seus votants esperen alguna cosa més enllà de la crítica estèril", ha considerat Eva Granados, portaveu parlamentària del PSC.Els socialistes tampoc s'han lliurat de rebre crítiques per part dels independentistes, especialment de la portaveu parlamentària de JxCat, Elsa Artadi. La directora de campanya de Puigdemont ha ofert a Miquel Iceta una sèrie de punts per començar una nova etapa de relacions polítiques i, després, li ha ofert acompanyar-lo a visitar els presos polítics a Alcalá Meco, Soto del Real i Estremera. El primer secretari del PSC ha declinat l'oferta i, de passada, ha vist com aquesta manca d'empatia amb els reclusos -bona part d'ells companys d'escó d'ells durant anys- impedia l'aprovació d'una proposta de resolució per la "reconciliació" i el "diàleg"."Nosaltres no som carcellers", s'ha queixat després el diputat socialista Ferran Pedret, que ha igualat els atacs vandàlics a seus de partits constitucionalistes. L'existència de presos polítics marca l'inici de legislatura i articula un front comú contra la repressió a l'espera que es desbloquegi -si el Tribunal Suprem ho permet- la investidura.

