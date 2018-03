Front comú de JxCat, CUP i ANC per reivindicar la investidura de Puigdemont

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, fent declaracions al Palament. Foto: Adrià Costa

Anna Caula (ERC), mostrant una fotografia dels diputats exiliats, empresonats i encausats. Foto: Adrià Costa

JxCat i la CUP no renuncien a la investidura de Carles Puigdemont i al mandat de l'1-O. Així ho han asseverat respectivament els diputats Gemma Geis i Carles Riera en la seva intervenció inicial en el ple d'aquest dimecres en què l'independentisme reivindica el president català i els drets polítics dels electes presos i exiliats en base a dues resolucions registrades conjuntament que es basen en les mesures cautelars dictades pel comitè de Drets Humans de les Nacions Unides en relació a la situació de Jordi Sànchez. L'ANC els ha fet costat en unes declaracions posteriors de la seva nova presidenta, Elisenda Paluzie."No renunciarem a la investidura de Carles Puigdemont", ha asseverat Geis, que ha reivindicat "els drets polítics de tots i cadascun dels diputats d'aquest Parlament", i ha demanat el suport de la resta de diputats perquè "un país que no lluita pels seus drets civils i polítics és un país que no té futur". Malgrat tot, també s'ha referit al mandat extret del referèndum, vinculat al president exiliat, reiterant el "compromís amb l'1-O i el president Puigdemont".Així, Geis ha començat denunciant que a 2018 hi hagi "presos polítics a les presons espanyols, perquè s'inventen fets que no es van produir", quan "l'única violència que van exercir van ser els policies l'1-O", i ha lamentat que "s'han proposat fins a tres candidats" a la presidència i tots ells han estat vetats per la justícia espanyola. En aquest sentit, ha reconegut que, en referència a les mesures cautelars dictades per l'ONU en defensa dels drets polítics de Jordi Sànchez, "és possible l'incompliment per part del jutge Pablo Llarena d'aquestes mesures, cosa que malmetria encara més la imatge internacional d'Espanya".Igualment, l'anticapitalista Carles Riera ha lamentat que "l'estat espanyol ha segrestat la sobirania del poble de Catalunya i el Parlament" i el fet que "els grups majoritaris del sobiranisme i la presidència d'aquest Parlament haguessin acatat aquest segrest" amb la retirada de la candidatura de Puigdemont i l'ajornament del ple que l'havia d'investir. En aquest sentit, ha celebrat que JxCat hagi demanat la delegació de vot de Puigdemont : "Només exercint sobirania retornarà l'autogovern".Així, ha aplaudit també que Suïssa hagi reconegut la "naturalesa política dels càrrecs pels que vol jutjar Anna Gabriel", motiu pel qual no l'entregarà . Aquest ple, ha insistit Riera, "pot reobrir l'esperança pel que fa a la unitat de les forces independentistes", la qual ha de passar per "investir Puigdemont com a president, fer República". "Aquest és el camí per la unitat", ha insistit, motiu pel qual ha reclamat un "ple d'investidura ja per investir Puigdemont com a president", davant del qual, ha afegit, els diputats de la CUP assumiran "totes les responsabilitats personals i polítiques per fer-ho realitat".En la mateixa línia, Elisenda Paluzie ha insistit en el que ja va defensar diumenge, que s'investeixi ja Puigdemont. En unes declaracions als passadissos del Parlament, ha aplaudit les iniciatives parlamentàries, però ha avisat que estaran "molt decebuts" si es queden en uns mera resolució, motiu pel qual reclama fer "un acte de sobirania investint el president Puigdemont" com una resposta al "mandat democràtic del 21-D". Així, rebutja la idea de Govern d'independents defensada pel líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, perquè creu que seria contrari al resultat electoral i defensa que el president exiliat és "la figura que internacionalitza millor la causa dels presos".Preguntada pels detinguts i ferits en les protestes d'aquests dies, Paluzie ha reconegut que hi ha una "societat indignada" per la repressió política i la detenció de Puigdemont, motiu pel qual determinats sectors aposten per "accions de resistència pacífica i no violenta". Tot i això, demana als "Mossos intervinguts que no facin actuacions desproporcionades que derivin en violència", ja que "els últims temps han tingut actuacions proporcionades". Pel que fa als manifestants, ha reclamat "que no caiguin en la provocació que pot estar buscant el govern espanyol", que controla la policia catalana des del ministeri de l'Interior.Al seu torn, la diputada d'ERC Anna Caula ha lamentat que les mesures impulsades pels poders espanyols "estan liquidant el seu propi estat i la poca credibilitat que li quedava" i ha avisat que "el procés cada cop més internacionalitzat, pendent de quatre països" i de les peticions d'extradició. Sigui com sigui, ha afegit que, més enllà de l'independentisme, "ningú no està segur en aquest estat", en referència a la persecució que viuen també músics, artistes o tuitaires.En aquest sentit, ha lamentat que el país viu "un moment d'emergència nacional" i ha burxat la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, per la seva incapacitat per fer Govern: "Mireu-vos al mirall, cara a cara, sense vestits de luxe ni postureig de paper setinat, amb vostès no vol pactar ningú". Així mateix, ha aplaudit les victòries recents de la "democràcia enfront l'estat injust i repressiu en què s'ha convertit l'espanyol", referint-se al referèndum o a cada cop més reaccions d'organismes internacionals, com l'ONU o la justícia suïssa.Finalment, el Parlament ha aprovat les dues resolucions de l'independentisme amb els vots de JxCat, ERC i la CUP en tots els punts, mentre que els "comuns" s'han oposat a aquells en què es defensava garantir els drets de Puigdemont i Sànchez a ser investits, però han avalat els que defensaven l'alliberament dels presos i a l'exigència que l'Estat compleixi la resolució de l'ONU. Al seu torn, Cs, PSC i PP s'han oposat per complet a les dues resolucions, excepte que els liberals no han votat en el punt que reclama l'alliberament dels presos.

