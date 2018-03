L'independentisme inspira les mones de Pasqua més reivindicatives

Imatge d'una figura en una mona de Pasqua. Foto: ACN



Primer pla d'unes mones de Pasqua, inspirades en el procés sobiranista Foto: ACN

La pastisseria Santacana de Valls. Foto: ACN

El Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província espera que al conjunt de Catalunya es venguin unes 700.000 mones de Pasqua artesanes, un 1% més que l'any passat. Segons el president del Gremi, Elies Miró, uns dels motius que explicarien aquest lleuger increment és que enguany la celebració coincideix amb els primers dies del mes, un període més favorable per a l'economia domèstica.Pel que fa als preus de les mones, es mantindran i oscil·laran entre els 20 i els 100 euros, en funció de la complexitat de la figura. En aquest aspecte, Miró ha subratllat que els preus s'han mantingut estables en els darrers anys i ha posat en valor la "qualitat" de les mones artesanes enfront les industrials. "Si el producte és bo, el client entén que el preu sigui diferent al que ofereixen en una gran superfície", ha apuntat Miró.Un dels principals protagonistes de les figures de les mones de Pasqua d'enguany serà Coco, l'última pel·lícula de Disney. Els protagonistes d'aquest film d'animació conviuran amb altres personatges familiars per al públic infantil com són les figures de Star Wars, els jugadors del Barça, els superherois de PJ MAsks, Ladybug o els cadells de la Patrulla Canina. A més, Miró ha dit que sorprenentment aquest any està tenint un "repunt molt important" el personatge del Mic, protagonista de la sèrie de TV3.D'altra banda, també creix la demanda de les mones personalitzades, que s'elaboren amb la tècnica del "xocotransfer". Amb aquesta tècnica, basada en la impressió en tintes alimentàries, i en un termini de 15 dies, els clients poden traslladar a la xocolata les imatges que desitgin.L'independentisme i alguns dels esdeveniments més destacats dels darrers mesos també han servit d'inspiració per al disseny d'algunes mones de Pasqua d'aquesta Setmana Santa. És el cas dels piulets de xocolata amb tricornis que ha dissenyat una pastisseria de Valls (Alt Camp), juntament amb estelades amb la paraula "desobediència", o la figura de Carles Puigdemont acompanyada d'una caricatura de la vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, disfressada de xèrif, dissenyades per un negoci de la Bisbal Empordà. Les urnes de l'1-O també tenen un paper destacat juntament amb els llaços grocs per reclamar l'alliberament dels "presos polítics". Els seus impulsors coincideixen que són propostes reivindicatives pensades sobretot per a un públic adult.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)