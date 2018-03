«Zorros al corral» és un joc de percepció tàctil per a totes les edats

Tenim clar avui en dia que els primers estadis educatius dels infants passen per la descoberta del propi cos i de l'entorn a través de l'experimentació dels seus sentits. I és que l'educació sensorial és el principal aspecte en el desenvolupament inicial dels infants. Com millor sigui l'educació sensorial que rebin, millor base tindran de cara al desenvolupament posterior de les capacitats cognitives i motores.Tot i que cada escola porta a terme el seu propi programa de desenvolupament sensorial, poques vegades es pren consciència d'aquest aprenentatge en el nucli familiar, deixant que l'allau d'estímuls externs impactin en el nen. De tal manera que el sentit del tacte acostuma a ser el que més limitem, empesos per la por als perills que detectem al seu voltant.Amb Zorros al corral podrem jugar amb els nostres fills utilitzant i estimulant el seu sentit del tacte.Prendreu el paper de guineus que acudeixen a la granja propera per esmunyir-vos en el seu corral i emportar-vos tantes captures com pugueu.A la taula hi haurà el corral ple de peces de fusta amb la forma de 8 animals diferents. Tres cartes que traureu a l'atzar indicaran quins són els animals que haureu d'agafar de la capsa.Fins aquí tot sembla fàcil, però és ara quan arriba el moment de disfressar-vos de guineu. Us posareu una careta d'aquest animal. Però es tracta d'una careta que no té forats als ulls, per tant, us quedareu sense veure res.Un dels jugadors barrejarà els animals i al crit de "ja!" tots llançareu la mà cap al corral intentant identificar amb el tacte els animals que cal trobar. Quan algú cregui que ja els té, cridarà "prou!" i llavors us traureu les caretes per veure si ho heu fet bé. Els animals que hàgiu agafat correctament us donaran punts i els incorrectes us en restaran.No és estrany trobar jocs infantils que es basin en el sentit del tacte, però el que si que costa més de trobar és que siguin atractius pels pares alhora que pels nens, i aquesta és la gran virtut de Zorros al corral. Segurament en la vostra primera partida veureu com els pares guanyeu, però a mida que els vostres fills es vagin acostumant a les formes de les peces, les seves mans més menudes seran capaces de copsar millor les formes dels animals que cal trobar cada vegada.Dir que el joc és molt divertit hauria de ser una obvietat en tots els jocs infantils, però en aquest cas ens torbem amb un joc que crea múltiples situacions gracioses: els xocs de les mans en el corral, prendre animals de les mans dels altres, animals empesos fora del corral, jugadors que criden que no troben cap gallina... Un joc divertit i preciós, destinat a totes les edats que, no en va, va rebre el premi de Millor Joc Infantil l'any 2016 a França.Nom del joc:Autor:Editorial:Número de jugadors:Temps de joc:Edat:Autor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

