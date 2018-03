L'independentisme rebutja la crida del PSC a la «reconciliació» per la falta d'empatia amb els presos

El líder del PSC, Miquel Iceta Foto: Adrià Costa

Suport amb matisos dels "comuns", crítiques de Cs i el PP



La iniciativa socialista ha comptat amb el suport de Catalunya en Comú-Podem, que ha donat suport a tots els punts de la proposta de resolució. En nom dels "comuns", Marta Ribas ha considerat "interessant" que el PSC es mogui en relació a la seva posició de suport a l'aplicació de l'article 155. En aquest sentit, la diputada ha instat Iceta a mantenir-se ferm en l'autonomia del seu partit. "Ens sembla sempre bo que el discurs socialista a Catalunya el lideri el PSC. És bo per les esquerres del país. I segurament també és bo pel PSOE", ha destacat Ribas.



Lorena Roldán, diputada de Cs, ha lamentat que el grup socialista se situï al costat del bloc sobiranista. "Vostè compren les tesis independentistes", ha afirmat. "El nacionalisme enfronta i, malauradament, a Ciutadans teníem raó", ha reblat la portaveu de la formació taronja, que només ha donat suport a alguns punts del text socialista. En el torn del PP, Alejandro Fernández ha criticat que el PSC pretengui el diàleg sense entendre que el "el diàleg té alguns límits". "No caigui en els paranys semàntics del nacionalisme", ha afegit. El PP no ha validat part de la proposta socialista, però n'ha transaccionat una altra part per denunciar els "actes vandàlics" contra seus de partits polítics i representants públics.



Elsa Artadi, a Iceta: "Si vol, jo l'acompanyo a visitar els presos"



Els discursos més durs contra la iniciativa del PSC els han verbalitzat els grups independentistes. Elsa Artadi, en nom de Junts per Catalunya, ha criticat la falta d'"empatia" dels diputats socialistes per ni tan sols haver aplaudit els familiars dels presos dissabte ni tenir un "gest" cap als electes empresonats o a l'exili. "Es van equivocar", ha subratllat Artadi, que ha preguntat a Iceta quantes vegades havia negociat amb Josep Rull o Marta Rovira per no demostrar-hi complicitat aquests dies. "Què pensen fer? Què faran per promoure el diàleg", s'ha preguntat.



Per demostrar que està disposat a passar de les "paraules" als fets", Artadi ha sol·licitat a Iceta que demostri gestos humanitzadors i deixi de participar en manifestacions amb "expressions feixistes", com les de Societat Civil Catalana. "Comenci per anar a les presons. Si vol, jo l'acompanyo", ha etzibat la portaveu de Junts per Catalunya, que ha lamentat que els diputats socialistes "siguin simple narradors del que està passant". Iceta ja ha avançat en el torn de rèplica que no anirà a la presó, com li demanava. "Vostès són responsables i còmplices de la violència de l'1-O i de la destitució del Govern de la Generalitat", ha conclòs Artadi en el seu discurs.



Ernest Maragall i el "cinisme implícit"



Ernest Maragall, exdirigent socialista i ara diputat d'ERC, ha rebutjat el "cinisme implícit" de donar suport al 155 i, a la vegada, demanar una sortida política al conflicte català. "Ve a aquest Parlament a dir que està en contra de la judicialització? Una mica més de respecte", ha afirmat Maragall, molt dur amb el discurs d'Iceta i la proposta defensada. "No he aconseguit creure-m’ho. Les paraules em sonen desproveïdes de contingut. Potser m’equivoco. Però avui per avui fa la impressió que ni vostès mateixos hi creuen. Ho diuen perquè ho han de dir", ha descrit el diputat republicà. "El fred del seu text demostra una falta absoluta d’empatia amb els diputats que fa una setmana eren aquí", ha exposat.



Al seu torn, la CUP també ha estat contundent. "Després de la bel·ligerància ens parlen de reconciliació", ha etzibat Natàlia Sànchez, diputada anticapitalista. "El 155 són vostès", ha sentenciat la formació. Rebuig absolut de l'independentisme a la "reconciliació" plantejada per Iceta per la inexistència de gestos en contra de la repressió.

El líder del PSC, Miquel Iceta, s'ha mostrat vehement per defensar la proposta de resolució del seu grup parlamentari, rebutjada en la seva totalitat pels grups independentistes per la falta d'empatia amb els presos i l'absència de denúncia a la repressió. La iniciativa -que no han subscrit JxCat, ERC i CUP- demana "restablir consensos bàsics" per fer possible el diàleg i la reconciliació, sense emetre, però, una esmena a l'estratègia de l'Estat a Catalunya.Des del faristol, Iceta ha demanat que no cristal·litzi "una política de blocs enfrontats". Segons el dirigent socialista, la proposta de front comú contra la repressió i en defensa dels drets fonamentals plantejat pel president del Parlament, Roger Torrent, no és la "millor manera" de superar l'actual situació. "Els demano que no permetem que la ràbia, la indignació o un sentiment d’impotència dictin el nostre sentit col·lectiu. Hi ha un risc d’un gir violent i cal tallar-lo en sec", ha subratllat Iceta, sense referir-se a les protestes dels darrers dies.El cap de files dels socialistes catalans ha destacat que qualsevol iniciativa col·lectiva ha de respectar la legalitat vigent. "Un front per la democràcia no pot ser sinònim d’un front contra la Constitució, un front per la democràcia no pot significar el desacatament de les decisions judicials", ha recalcat Iceta, que ha instat les forces polítiques a dialogar per establir "acords transversals". "Estem disposats a abandonar els refugi dels blocs per avançar en el camp del diàleg. Ara bé, desencallar això no depèn fonamentalment de nosaltres", ha detallat el dirigent socialista.El PSC considera que una opció per abandonar el bloqueig podria ser un govern de concentració. "Seria bo un govern de concentració, si fos possible", ha puntualitzat. "A vegades no és possible un govern d’unitat, però calen grans acords", ha afegit. "Els dos grups més importants de la cambra [Ciutadans i Junts per Catalunya] no es parlen entre ells. Però si no es produeix el respecte per les posicions diferents, no ens en sortirem", ha exposat Iceta.La proposta de resolució formulada pel PSC descriu que la societat catalana està "profundament dividida" per la "dinàmica d’enfrontament". El grup parlamentari socialista entén que cal establir "projectes polítics col·lectius que puguin ser àmpliament compartits" per la ciutadania. Per això, el text socialista considera que, per aconseguir-ho, s’ha de rebutjar "qualsevol proposta unilateral o il·legal".En la línia de discursos de l’anterior legislatura, el PSC sosté en la proposta de resolució que "només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat", de la mateixa manera que cal garantir "en tot moment els valors constitucionals bàsics", així com els "drets fonamentals". Tanmateix, els socialistes subratllen en el text que els "conflictes polítics s’han de resoldre en el marc de la política, i no trobaran solució en la seva judicialització".

