VÍDEO, a TVE: «A Alemanya no es pot ni pensar en la independència»

Toni Soler ha analitzat al programa d'humor Està passant d'aquest dimarts el ressò que ha tingut a la premsa alemanya la detenció de Puigdemont. Hi ha postures diverses, algunes a favor i altres en contra.On no hi ha debat, però, és a la premsa espanyola, amb qui l'ha comparat el mateix Soler. En alguns casos, amb alguns arguments inversemblants.Es el cas d'una tertúlia de TVE on es comenta que a “Alemanya no es pot ni pensar en la independència”. El presentador i humorista hi ha tret punta amb el seu verb afilat.També ha fet befa d'un altre comentari en una televisió espanyola, on es compara l'exili de Puigdemont amb la fugida del Dioni a Brasil. No us perdeu una altra entrevista a un camioner que ha quedat encallat per les tallades de carreteres dels CDR.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)