​Antena 3 criminalitza els CDR amb imatges de moviments violents estrangers

Assemblearis i disseminats pel territori, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han aflorat en un context de resistència. Van gestar-se per defensar el referèndum de l'1 d'octubre i han guanyat protagonisme a mesura que s'ha intensificat la resposta repressiva de l'Estat.

📺 Així compara Espejo Público els #CDR amb els #BlackBlock. Els @mossos no han intervingut en les accions, ja que es tracta de petits talls que voregen el límit legal. "És una guerra de guerrilles", assegura @Alfonso_Egea#CortesCataluñaESP pic.twitter.com/o9REkl0oYm — Guaita què diuen (@GuaitaQueDiuen) 27 de març de 2018

¿QUÉ SABEMOS DEL SUPUESTO DOCUMENTO DEL CDR DE GRACIA?



No hay pruebas de que sea real. La web que lo publica no aporta datos que lo demuestren y habla de "directrices que se comparten como impartidas por el CDR"



Contiene al menos 45 faltas ortográficas.



El CDR lo desmiente. pic.twitter.com/hesOuoEMQZ — MALDITO BULO (@malditobulo) 27 de març de 2018

Aquest dimarts, els CDR van portar a terme mobilitzacions arreu del país , amb talls generalitzats en algunes de les principals vies. El programa Espejo Público , d'Antena 3 i presentat per Susanna Griso, se n'ha fet ressò. Des d'una perspectiva, però, un xic esbiaixada, amb imatges de moviments violents d'altres països. Segons el reportatge del programa, els CDR volen agitar la pau social a Catalunya com a protesta pels últims esdeveniments del procés independentista. I ho volen fer d'una manera violenta, al carrer, inspirats en els grups de protesta anomenats “black bock”, uns grups que actuen contra les forces de seguretat de diversos països.Les directrius dels CDR, segueixen, sorgeixen d'un manual de 72 pàgines on s'expliquen tècniques de guerrilla urbana. En aquest document s'explica com fer front a un desplegament policial amb diverses accions, com llançament d'objectes, crema de vehicles o tècniques per esquivar els agents. També recomana el tipus de roba que s'ha de fer servir: negra i caputxa per no ser identificats.Segons el web Maldito Bulo, no hi ha proves que aquest document sigui real. També ho neguen els CDR. A més, el text està carregat de faltes d'ortografia.

