TV3 estrena «Comtes», la primera sèrie sobre l'origen de Catalunya

Aquest dijous 29 de març s'estrena a TV3 Comtes, la docusèrie dirigida per Carles Porta i escrita conjuntament amb Albert Sánchez Piñol sobre l'origen de la nació catalana , als segles IX i X, amb la pugna entre els comtes de la marca hispànica i els reis francs. La sèrie, produïda per La Xarxa i que ja s'havia pogut veure a les televisions locals, combina la ficció i el gènere documental i ha comptat amb la participació de diversos historiadors medievalistes per explicar un període poc documentat i que mai abans s’havia traslladat al terreny audiovisual.Comtes narra els esdeveniments que van marcar el regnat de quatre comtes que es van succeir cronològicament, i que compartien una forta personalitat i una gran convicció en la defensa dels seus projectes polítics: Guifré el Pelós, Guifré Borrell, Sunyer I i Borrell II. Tots ells van anar assolint progressivament quotes de sobirania fins arribar a deslligar-se completament del rei franc. Cadascun dels comtes és protagonista d’un capítol de 30 minuts, que presenta l’actriu Marta Marco.Al llarg dels quatre episodis, la ficció dramàtica es combina amb el testimoni de sis historiadors, que aporten el context de l’època i ajuden a interpretar els fets. Els acadèmics que hi participen són: Francesc Xavier Hernàndez, catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona; Laura de Castellet, professora d'Història a la Universitat de Barcelona; Stefano Cingolani, historiador medievalista i doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Roma; Dolors Bramon, doctora en Filosofia i Lletres i en Història Medieval; Carme Muntaner, llicenciada en Història i documentalista, i Josep Maria Salrach, catedràtic d'Història Medieval a la Universitat Pompeu Fabra.En la part de ficció, els actors que donen vida als quatre comtes protagonistes i a altres personatges amb els quals es van relacionar són: David Segú (Guifré I), Martí Salvat (Guifré Borrell), Pol Nubiala (Sunyer I jove), Jordi Rodríguez (Sunyer I adult), Jaume Ulled (Borrell II), Anna Sabaté (Guineguilda), Miquel Gallardo (Arnust), Albert Triola (Gerbert d'Orlach) i Pep Papell (Gotmar).La sèrie té el seu propi lloc web , on a més d'accedir als quatre capítols de la producció, l'usuari podrà tenir una experiència interactiva accedint a informació complementària sobre el context històric, els personatges, la vida i els costums de la Catalunya dels segles IX i X. El treball també tindrà una adaptació radiofònica destinada a les emissores locals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)