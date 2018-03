Domènech crida a formar un Govern de concentració amb independents

Un Govern "ampli, transversal i amb persones independents de referència" de la societat civil i amb un mandat limitat. Aquesta és la proposta que el líder dels "comuns", Xavier Domènech, ha posat sobre la taula per evitar un nou escenari electoral i fer prosperar la legislatura si l'independentisme no és capaç de posar-se d'acord per fer una investidura. La mà l'ha estès a banda i banda: tant als independentistes com al PSC, que ja ha parlat en els darrers dies d'un govern de concentració. "Fem un pas enrere els partits per fer tots un pas endavant", ha sentenciat.Domènech ha concretat el "front democràtic" que ja va esbossar en el ple del dissabte. Ha deixat clar que aquest executiu s'hauria de constituir en base a uns mínims comuns denominadors, que són els de posar fi al 155 per recuperar les institucions i l'autogovern, posar fi a la judicialització del procés català, exigir la llibertat dels presos polítics, tancar files amb un pla de xoc contra les desigualtats i buscar un nou estatus polític per a Catalunya més enllà de l'autonomisme. Un Govern que, ha sostingut Domènech, pivoti en les diferents sensibilitats el catalanisme i agafi "el bo i millor" de cadascuna. "Superem el passat i que s'imposi el Govern del poble", ha proclamat.Domènech ha aplaudit la creació de l'Espai Convivència i Democràcia -plataforma formada per CCOO, UGT, ANC i Òmnium, entre d'altres- com a "bloc democràtic i transversal" apel·lant a l'esperit de l'Assemblea de Catalunya. Ha demanat que aquesta aliança acabi també cristal·litzant a la cambra catalana en comptes de quedar atrapats "en nous intents d'anar contra una paret".El líder dels "comuns" ha deixat clar que aniran de la mà dels independentistes a l'hora de denunciar i combatre la "injustícia" i la "repressió". Però ha advertit que no els trobaran si el que volen és tornar a la casella de sortida, és a dir, a la investidura de Carles Puigdemont. "Quan tornem enrere és perquè no sabem com tirar endavant. I després, què? Més processats? Més presos? Més plens? Més resolucions?", ha advertit. Conscient que la proposta llançada genera incomoditat en un sector del seu propi partit , Domènech ha decidit ser proactiu en la cerca d'un acord amb l'independentisme, a qui li ha demanat que, si no és capaç de formar Govern amb la seva majoria, obri el focus i busqui noves sumes. "Si anem a eleccions haurem fallat al conjunt del poble", ha conclòs.

