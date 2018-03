13:34 Millo adverteix Torrent que està seguint el camí de Forcadell i que «ja sap on porta». El delegat del govern espanyol assegura que hi ha hagut un "increment de la violència" a Catalunya.

13:01 El Parlament debat ara la proposta de resolució del PSC sobre "diàleg i reconciliació", que defensa "refer els consensos bàsics" i reclama "respecte" a les lleis per part de les institucions catalanes.

12:59 ÚLTIMA HORA Cs fracassa en l'intent de fer dimitir Torrent. La resta de grups parlamentaris voten en contra de la proposta dels d'Inés Arrimadas, que reben crítiques pel seu paper "monotemàtic" en contra del procés.

11:26 Domènech crida a formar un Govern de concentració amb independents. El líder dels "comuns" demanen un executiu "ampli i transversal" que permeti "superar el passat".

11:09 JxCat i la CUP fan front comú per reivindicar la investidura de Puigdemont; informa Roger Tugas. L'independentisme reivindica l'alliberament i els drets polítics dels diputats electes i empresonats i celebra que el procés està cada cop més internacionalitzat.

10:23 VÍDEO en DIRECTE Arrenca ara el debat de les propostes de resolució conjuntes presentades per JxCat, ERC i CUP per "garantir" els drets polítics dels empresonats i per constatar que Puigdemont té la majoria necessària per ser investit.

10:19 Ara sí, comença el ple. Han pogut delegar el vot els diputats presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.

10:13 La petició de vot delegat de Puigdemont no es tractarà avui. Anirà a la propera mesa de cara al pròxim ple. El ple començarà immediatament.

10:04 VÍDEO en DIRECTE Comença el ple del Parlament que ha de debatre els drets polítics de Puigdemont.

09:50 ÚLTIMA HORA Puigdemont demana la delegació de vot des d'Alemanya. Junts per Catalunya ha presentat la petició a la mesa.

07:42 PORTADES «La Guardia Civil acredita al TS 315 actos violentos del 'procés'», a «El Mundo». Recull de les portades dels mitjans catalans i espanyols de paper.

07:28 La querella col·lectiva acusarà Llarena de prevaricació; per Aida Morales. La iniciativa "Querellants per la República", que discuteix l'actuació del magistrat del Suprem, s'obrirà a la ciutadania després de Setmana Santa.

07:27 Del suport a Felipe González a la detenció de Puigdemont: el pes d'Alemanya en la política espanyola; un reportatge de Pep Martí. De l'impuls al PSOE durant la Transició fins a la reforma de la Constitució per ajustar el dèficit, la influència de Berlín en els assumptes espanyols ha estat determinant.

07:20 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: Mirar el que uneix. "Els independentistes ratificaran la legitimitat dels seus candidats mentre deixen de banda el que encara no són capaços de resoldre mentre el carrer va fent", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia Clara Ponsatí, Pablo Llarena, els directius del Liceu, la primera pedra del Camp Nou i Tete Montoliu.

23:20 Rufián defensa que la mesa «s'ho jugui tot» per investir Puigdemont. El diputat d'ERC al Congrés assegura que el líder de JxCat "és el president legítim sigui quina sigui la seva situació personal i jurídica".

22:24 LA VEU DE NACIÓ «Silencis còmplices», l'article d'opinió d'Irene Ramentol sobre el paper de Xavier Domènech i Miquel Iceta en el front antirrepressiu.

21:00 L'ADL Garrotxa torna a tallar els túnels de Bracons en una nova acció dels CDR. Després de participar als talls de l'AP-7 i la N-II, la C-37 és bloquejada a la Vall d'en Bas des de quarts de nou del vespre. Informa Xavier Borràs.

20:24 Els CDR es concentren a les portes de l'estació de Sants. Els Mossos d'Esquadra han desplegat desenes d'agents que custodien les instal·lacions mentre els manifestants recorren el perímetre de l'edifici. Crònica de Sara González i Gerard Fageda.

20:10 PERFIL Pablo Llarena, el braç executor de la repressió; per Pep Martí.



20:10 Aixecat a les 20.00 h el bloqueig de la frontera de Puigcerdà. S’anuncien boca-orella nous talls per als propers dies. pic.twitter.com/DSXDUqZeBw — NacióCerdanya (@naciocerdanya) March 27, 2018

20:10 Els organitzadors criden a desplaçar-se des de l'Estació de Sants fins a la Diagonal, per tallar-la a l'alçada de l'edifici de «La Caixa» https://t.co/FjvbRAVosG pic.twitter.com/Iz3YWEL1yC — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

20:10 VÍDEO Els manifestants llegiran un manifest davant de l'Estació de Sants, on continuen concentrats mentre els @mossos vigilen l'accés a l'edifici https://t.co/tThkNZb2fX pic.twitter.com/iM8z3KTrn4 — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:40 Tres testimonis declaren que el Govern no va pagar pels webs ni per la campanya de l'1-O. Els encarregats de la publicitat del referèndum i de reservar-ne els dominis i alt càrrec de la Generalitat afirmen al jutjat d'instrucció 13 que no es van arribar a abonar aquestes feines.

19:38 Junqueras, Romeva, Forcadell i Simó demanen al jutge Llarena que arxivi la causa contra ells. La defensa del vicepresident i el conseller exposa que van defensar la independència per vies legals i no violentes i la de les membres de la mesa argumenta que van actuar sempre seguint el reglament del Parlament.

19:37 VÍDEO La prioritat dels @mossos és evitar que es bloquegin les vies del tren a Sants i deixen sortir la gent de l'estació fent un passadís https://t.co/eYeJVF2lzO pic.twitter.com/bS64qQROeB — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:37 EN DIRECTE Els CDR tallen l'N-152 i l'N-154 al costat de la frontera francesa de Puigcerdà https://t.co/v8lcxUg2Gg pic.twitter.com/Ug6m4MvQ65 — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:19 VÍDEO Hi ha gent que recorre el perímetre de l'estació fent voltes i això obliga els @mossos a moure's amb rapidesa i repartir efectius entre els accessos. Informen @_Sara_Gonzalez_ i @FagedaGerard https://t.co/EfHxDN9X5I pic.twitter.com/M4OZmL7fLJ — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:22 Els manifestants que tallaven l'N-340 a l'Ampolla es desplacen a l'AP-7. Les 200 persones que han fet el tall a la primera via s'han desplaçat cap a l'autopista quan han arribat els Mossos https://t.co/DRFPMrsiJy — NacióDigital (@naciodigital) 27 de març de 2018

19:11 L'organització demana als manifestants que no s'enfrontin amb els @mossos que bloquegen l'entrada de l'Estació de Sants. Han tirat pintura groga a sobre els agents des de la teulada de l'edifici https://t.co/32dTB2qDck pic.twitter.com/nhIwu6BfeL — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:13 Obren una botiga a internet per recaptar fons pels presos polítics. Els impulsors asseguren que el 100% dels beneficis es destinarà a les Caixes de Resistència, l'Associació FreeJunqueras i a l’Associació pels Drets Civils de Catalunya.

19:11 VÍDEO Crits de "1 d'octubre, ni oblit ni perdó" i "s'han acabat els somriures" entre els manifestants de l'Estació de Sants. La gent s'acosta molt als policies https://t.co/XQA7A119M8 pic.twitter.com/wqDQcm9RfN — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:11 Els @mossos tanquen l'accés a l'Estació de Sants per l'entrada de la plaça dels Països Catalans. Més d'un miler de persones es manifesten al voltant de l'edifici https://t.co/vMwZGFL73E pic.twitter.com/Ta2SR8V7qE — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:10 VÍDEO Els manifestants es desplacen cap a la plaça dels Països Catalans entre crits de "premsa espanyola manipuladora" https://t.co/62JQ4x2fwH pic.twitter.com/gEGbps2sCz — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

18:54 Els @mossos intenten fer criba a l'entrada de Sants. Si gent de la manifestació intenta entrar a l'edifici, els demanen que es moguin per fora. Els manifestants criden "els carrers seran sempre nostres" https://t.co/kwJsozawYW pic.twitter.com/MReAZnsK8Q — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

18:54 El director de TV3 desafia PP i Cs: «Que diguin quines expressions han incentivat la violència». Vicent Sanchis defensa l'emissora pública dels atacs rebuts per Soraya Sáenz de Santamaría, Xavier García Albiol o Juan Carlos Girauta.

18:36 Cada cop hi ha més gent als voltants de l'Estació de Sants. Tranquil·litat i cap crit per part dels concentrats. Els @mossos vigilen tots els moviments però de moment no tanquen l'estació. Informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/waICOE1158 pic.twitter.com/bOFqnv2pza — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018