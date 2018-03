Maceo Parker, James Rhodes, Roger Mas i Estopa actuaran al Porta Ferrada 2018

Els organitzadors del festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols han desvetllat els noms dels artistes que quedaven pendents per completar el cartell de l'edició d'aquest estiu, la número 56. A Jack Johnson, Joan Manuel Serrat o Caetano Veloso s'hi sumen ara Maceo Parker, James Rhodes, Estopa, Adrià Puntí o Ruben Blades.

Estopa, un dels darrers confirmats al Porta Ferrada 2018 Foto: ACN

El certamen, degà dels festivals d'estiu de la Costa Brava, promet aquest any una de les edicions "més polièdriques" per la varietat de les propostes que es podran veure als cinc escenaris: l'Espai Port, el Guíxols Arena, el Teatre Auditori, el Village i l'Església del Monestir. Els promotors també han explicat ja s'han venut més de 10.000 de les 42.000 entrades que s'han posat a la venda.Un dels grans noms confirmats és el de Maceo Parker. Als seus 75 anys, el saxofonista de James Brown va triomfar sobretot a partir dels anys 90 amb una fórmula de "2% de jazz i 98% de funk". Una setmana més tard, serà el torn de Ruben Blades, guanyador de tretze premis Grammy i també ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i el 2009. A nivell internacional també cal destacar la presència del cèlebre pianista i escriptor James Rhodes, que reivindica el poder terapèutic de la música.El darrers noms confirmats al Porta Ferrada inclouen sis veus masculines en català. Roger Mas, de Solsona, hi actuarà el 15 de juliol . La resta són noms gironins com Gerard Quintana (12 d'agost), Adrià Puntí (22 de juliol) i Miquel Abras, Mazoni i Sanjosex. Els tres últims formen part de la pedrera de músics que han sortit de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà). Tots tres faran un concert conjunt el 2 d'agost al Teatre Auditori.La música en castellà també suma noms al repertori d'estiu de Sant Feliu de Guíxols. A Diego el Cigala, Rozalén o Pablo Alborán se li sumen ara els catalans Estopa, que hi actuaran el 29 de juliol. Celtas Cortos i Mägo de Oz actuaran junts en una nit protagonitzada pels ritmes celtes el 16 d'agost. Els dos grups, fundats a finals dels anys 80, acumulen més de seixanta anys d'experiència sobre els escenaris.A banda de música, el Porta Ferrada consolida una de les seves edicions "més polièdriques" mantenint el festival d'humor Singlot amb la direcció artística d'Andreu Buenafuente. També s'hi farà l'estrena de l'obra Fedra, protagonitzada per Lolita Flores, a més de l'actuació de la ballarina Sara Baras.El festival homenatjarà també aquesta any els 50 anys del Festival de Jazz de Barcelona, amb el qual guarden una estreta relació. Per això, han previst una nit especial el 5 d'agost que es titularà Jazz & Food i que comptarà amb la participació Ray Cuza & Sonora Sazonando, The Blues Brothers i Bokanté.

