​Les entitats veïnals retreuen a Colau que l'acord amb el Port multiplicarà els creueristes

Roda sobre creuers de l'ABTS, la FAVB i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Foto: Jordi Bes

Les entitats veïnals i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire han reclamat aquest dimecres a l'alcaldessa, Ada Colau, que revoqui l'acord amb el Port de Barcelona per reordenar les terminals de creuers i que posa les bases per possibilitar la seu de l'Hermitage a la marina vela . Adverteixen que, en comptes de limitar el nombre de creueristes, a la llarga implicarà que es multipliquin. També s'han mostrat contràries al projecte de l'Hermitage per no saturar més el barri de la Barceloneta de turistes En el 2017 van passar per la capital catalana 2,7 milions de creueristes, i calculen que, amb la reordenació, en el 2026 poden arribar a ser fins a 4,4 milions, un 67% més. Fins i tot en l'escenari més conservador que han calculat les entitats, prenent com a referència la terminal C (la que rep menys creueristes entre les més grans), estimen que el 2026 la capital catalana pot rebre 3,6 milions de viatgers amb aquest mitjà de transport, un 40% més que l'any passat, segons les dades que les entitats han presentat en roda de premsa.Demanen, a més de revocar els pactes dels creuers i l'Hermitage, que s'obri una taula social per un nou pacte ciutat-port per reduir l'activitat dels creuers. Segons la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, "tots dos acords no beneficien la ciutat", sinó que "reforcen la greu problemàtica de l'actual model de turisme insostenible que suporta la ciutat". A més, ha criticat que, malgrat que l'Ajuntament s'havia manifestat a favor de la participació ciutadana en les decisions de ciutat, l'acord "s'ha subscrit d'esquena a la ciutadania" i amb "l'opacitat que caracteritza moltes decisions sobre el Port".Per a Daniel Pardo, de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), l'acord incrementarà "el nombre de creueristes i les emissions contaminants del Port", i considera que l'explicació que es va donar quan es va firmar, que es limitaven els creuers, "no s'adequa" a la realitat. Ha subratllat que s'eliminaran dues terminals "obsoletes", on només arriben el 15% dels creuers, i amb una eslora mitjana de 145 metres, mentre que amb l'acord n'hi haurà tres més de les grans: les existents reben el 85% de viatgers en vaixells amb una eslora mitjana de 286 metres.María García, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, considera que són insuficients les mesures que es van anunciar per incrementar el control sobre la contaminació derivada dels creuers. Ha reclamat que es faci públic el protocol i les sancions de la normativa que des del 2010 obliga als vaixells a canviar de combustible quan arriben al port. A més, i en comptes d'un estudi de les emissions a llarg termini, vol que se'n faci un aquest estiu perquè es puguin presentar els resultats abans d'un any, i que sigui condicionant a l'hora d'executar futures ampliacions de les terminals.El projecte de l'Hermitage és un dels altres fronts oberts per a les entitats. El govern de Colau no el veu amb bons ulls a la Barceloneta i l'acord amb el Port no l'assegura, malgrat que s'accepta que l'edifici on es vol instal·lar tingui un ús cultural. Per a Pardo, "qualsevol gran atracció turística a la ciutat és a priori un problema", especialment a Ciutat Vella, que considera "la zona zero de la sobreexplotació turística a la ciutat", ha remarcat.En la seva opinió, es tracta "una vegada més d'una operació especulativa d'una atracció turística", i no una aposta cultural "com es pretén vendre", en un barri "que ja pateix en molts sentits els efectes de la massificació turística". Les entitats comencen a preparar mobilitzacions amb l'arribada de la temporada turística, i una de les primeres serà el dissabte 7 d'abril contra l'arribada del creuer més gran del món, el Symphony of the Seas. El que era més gran fins ara, l'Harmony of the Seas, ja havia suscitat protestes en el 2016

