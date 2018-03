Èxit de la campanya de Ponsatí per pagar la seva defensa a Escòcia

Clara Ponsatí, vetada per sobiranista

La consellera d'Educació cessada pel 155, Clara Ponsatí, s'entregarà aquest dimecres a la justícia belga . Així ho ha confirmat el seu advocat internacional, Aamer Anwar , també rector de la Universitat de Glasgow, qui defensa que la membre de l'executiu català és víctima d'una persecució política. Ponsatí ha dit, en un comunicat, que vol que el seu cas "serveixi per endegar una gran campanya de denúncia de les violacions dels drets humans perpetrades per les autoritats espanyoles i per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans.Aprofitant l'avinentesa, Ponsatí ha engegat una campanya de recollida de fons per finançar la seva defensa a través d'una campanya de micromecenatge. Els interessats poden fer aportacions en aquest enllaç La campanya demanava 40.000 lliures esterlines, uns 45.000 euros. S'ha obert a les 8 del matí (hora britànica, una hora més a Catalunya) i en una hora i 45 minuts ja s'ha assolit aquesta quantitat. Un cop aconseguida aquesta quantitat s'ha incrementat a 100.000 lliures.Ponsatí declararà a primera hora de la tarda, cap a dos quarts de quatre. La seva defensa argumentarà davant del jutge que ha de ser posada en llibertat mentre dura el procés judicial sobre l'euroordre. "Clara Ponsatí fa front a càrrecs per rebel·lió violenta i malversació de fons públics en relació a l'organització del referèndum, uns càrrecs que la meva clienta rebutja frontalment", assegura el seu advocat.Ponsatí va deixar Brussel·les fa unes setmanes i va tornar a la universitat de Saint Andrews, on és catedràtica i on exercia abans que Carles Puigdemont la truqués per formar part del Govern que havia de materialitzar el referèndum.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)