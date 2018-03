Arrimadas: «No es pot votar en aquest Parlament qui pot entrar o sortir de la presó»

La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha arrencat el ple advertint que s'està a apunt de cometre una "barbaritat" en la sessió d'aquest dimecres perquè la proposta de resolució presentada pels grups independentistes demanen "la posada en llibertat immediata" dels dirigents empresonats. "No es pot votar en aquest Parlament qui pot entrar o sortir de la presó", ha sentenciat.La presidenta del grup taronja, ha insistit que una cambra parlamentària "no pot dir a la justícia espanyola i a l'alemanya" què ha de fer. "Què serà el següent? Decidir qui ha d'entrar a la presó?, ha burxat. Al seu judici, votar la proposta de resolució presentada per Junts per Catalunya, ERC i la CUP seria com si "el parlament andalús votés que Chaves i Griñán", implicats en el cas dels ERO, "no poguessin entrar a la presó". Segons Cs, la situació és més greu que una discrepància política "legítima".Ciutadans també ha apuntat dues "falsedats" que, sota el seu criteri, exposen els independentistes en el seu text. El primer, que Carles Puigdemont "no és president de la Generalitat" i que prova d'això és que van proposar dos candidats alternatius a ell. El segon, Arrimadas considera que l'ONU "no ha donat la raó" a Jordi Sànchez perquè no es posiciona sobre el fons de la qüestió.La líder parlamentària ha advertit que per molt que els independentistes diguin que Espanya "és un país totalitari" això "no és compartit per cap de les institucions europees" perquè reconeixen Espanya com a democràcia. "Surtin de la bombolla del procés", ha conclòs.Finalment, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha denunciat que l'independentisme és una "causa impossible i inadmissible en una democràcia seriosa" i ha asseverat que la CUP porta cinc "defensant idees de ruptura des del Parlament" i, en canvi, no veu que el seu cap de files, Carles Riera, "estigui en cap presó tancat" ni té "cap carceller" al seu voltant.Així, ha acusat l'independentisme de voler "desviar l'atenció de la realitat", ja que afirma que "Jordi Sànchez està a Soto Real per assaltar un cotxe de la Guàrdia Civil i pujar-hi a defensar una subversió" i "Puigdemont està a la presó d'Alemanya per intentar provocar la ruptura de Catalunya amb la resta d'Espanya i això s'anomena cop d'estat".El PSC, per la seva banda, ha reivindicat que volen "lliures" els dirigents que estan empresonats, però també ha advertit que el Parlament "ha de ser curós i respectar" les decisions judicials. "La crítica no eximeix del respecte", ha afirmat el diputat socialista Ferran Pedret.

