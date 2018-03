Cs fracassa en l'intent de fer dimitir Torrent

Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i Fernando de Páramo, durant el ple del Parlament Foto: Josep Maria Montaner

Marta Madrenas, diputada de JxCat, intervé des del faristol Foto: Adrià Costa

El president del Parlament, Roger Torrent, en un instant del ple d'aquest dimecres Foto: Adrià Costa

Sota el títol de " proposta de resolució sobre el respecte a la convivència i a la neutralitat institucional ", Ciutadans pretenia reclamar la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent. Fa setmanes que el grup d'Inés Arrimadas acusa Torrent de fer "mítings d'ERC" des del seu càrrec i de "posar la cambra al servei de Carles Puigdemont". En la proposta de resolució, Ciutadans sostenia, de fet, que Torrent "exerceix les seves funcions de manera arbitrària i tendenciosa a favor dels partits independentistes i faltant a la neutralitat institucional que li és deguda". És per això que en sol·licitava la dimissió "per tal que el ple pugui "procedir a nomenar un nou president que pugui i vulgui complir adequadament les seves funcions". No s'ha aprovat.L'encarregada de defensar la iniciativa ha estat Arrimadas, que ha indicat que el sobiranisme "no té pla ni estratègia". "L'únic que volen és tenir un president a la presó", ha recalcat la dirigent liberal, que ha indicat que els polítics i els governants "no poden estar per sobre de les lleis". "Nosaltres hem guanyat les eleccions i no ens podem saltar lleis, ni podem dir als tribunals que no ens poden perseguir", ha recalcat Arrimadas, que ha indicat que "el president de tots els diputats" sigui "simplement un portaveu del partit que va quedar tercer a les eleccions del 21-D", en referència a ERC.Segons la dirigent de Ciutadans, Torrent hauria de "rectificar o dimitir". "Ha de plegar de la seva responsabilitat. De la mateixa manera que necessitem un president de la Generalitat per a tots, necessitem un president de la cambra que no incompleixi de manera flagrant ", ha recalcat Arrimadas, que també ha demanat -com fa sovint- "tornar a la convivència". "Hem de fer un esforç per garantir que tots els votants se sentin partíceps de la política", ha insistit la guanyadora -sense majoria per governar degut a la victòria independentista en escons- de les eleccions del 21 de desembre Arrimadas sosté que hi ha "amenaces" en cases particulars, i que les joventuts de la CUP se'n "vanaglorien". Tot plegat, segons ella, fa que Catalunya s'endinsi en el "bucle" del procés. "I no fan cap autocrítica", ha indicat la dirigent de Ciutadans.Alejandro Fernández ha estat en següent intervenir. El portaveu parlamentari del PP s'ha referit a l'època en què ETA atemptava contra objectius polítics. "S'han plantejat com ens sentíem? Vostès hauran de ser capaços de racionalitzar una qüestió que els costa molt: tota solució de futur per al conflicte de convivència que estem vivint, passarà per l'assumpció d'aquests principis: tots tenim sentiments, tots tenim dignitat", ha assenyalat Fernández, aplaudit també per Ciutadans.Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i diputada, ha debutat assenyalant que les intervencions de Ciutadans i el PP constaten "l'anormalitat democràtica" que existeix al país. "Es posen benes als ulls i les mans a les orelles. Fan veure que no hi ha exiliats polítics, que no existeix la repressió cap a les idees o cap a les dissidències. Això és una clara mostra d'una societat immadura en la democràcia", ha apuntat Madrenas.El "gran delicte" que han comès els dirigents independentistes, segons l'alcaldessa de Girona, és "donar veu a la ciutadania. "Els importa un pito el resultat de les eleccions", ha apuntat, fent servir un llenguatge poc habitual a la cambra. "El destí dels països s'ha de decidir a cop d'urnes", ha constatat Madrenas, molt crítica amb Ciutadans, que ha indicat que "com a mínim" la meitat dels catalans aposta pel dret a l'autodeterminació. En excedir el temps per intervenir, Torrent li ha acabat abaixant el volum del micròfon.Gerard Gómez del Moral, diputat d'ERC, ha centrat bona part de la intervenció en constatar les incoherències de Ciutadans, entre les quals haver demanat la dimissió de Luis de Guindos per després definir-lo com el millor ministre en el moment en què va fer el salt com a vicepresident del Banc Central Europeu. "Amb la benzina que estan llançant, s'estan carregant els fonaments de l'estat de dret", ha indicat."Ja n'hi ha prou de riure's del patiment dels altres. Saben quina és la novel·la del procés, que diuen vostès? Les cartes que hem d'enviar per poder parlar amb els nostres companys. Deixin de fer bromes amb el patiment dels altres. Són uns irresponsables i uns piròmans", ha ressaltat Gómez del Moral. "Estem dolguts. No té nom les mentides que diuen", ha recalcat el dirigent republicà.La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha trobat "curiós" que Ciutadans no proposés formalment la dimissió de Carme Forcadell en la legislatura. "Ho trobem inútil", ha apuntat Granados. "Això és tot el que podem esperar de vostès? Ens repeteixen una vegada i una altra que van guanyar les eleccions, però els seus votants esperen alguna cosa més enllà de la crítica estèril", ha apuntat, dirigint-se al públic en castellà. "Què faria Ciutadans si s'acabés el procés? Al Congrés ja hem vist que pacten els pressupostos amb el PP", ha recalcat la dirigent socialista.Granados ha apuntat que Ciutadans és "part del problema", i els ha comparat amb Podem perquè "només fan diagnòstics". "Han de contribuir a solucionar el problema que tenim", ha apuntat la portaveu parlamentària socialista, que ja passant al català ha dit que cal un debat més "racional". "Uns estan per la revenja, els altres per la reconciliació. La política està per donar solucions", ha apuntat. La portaveu del PSC ha retret a Torrent que, davant la iniciativa de fer una crida unitària per la democràcia, no hagi parlat amb tots els grups parlamentaris. De moment, el president del Parlament s'ha citat amb entitats i agents socials i econòmics.Jéssica Albiach, número tres de Catalunya en Comú Podem, ha començat recordant que el PSC no va fer costat a la moció de censura contra Mariano Rajoy que va presentar Pablo Iglesias, i també ha carregat contra Ciutadans per portar una proposta -la dimissió de Torrent- "que no és de desbloqueig". "Qui està estirant el xiclet del procés?, s'ha preguntat Albiach, que ha detectat un "to de ràbia i de revenja". "La manca d'humanitat els inhabilita per governar res", ha recalcat."S'aprofiten de Catalunya per créixer a Espanya", ha indicat Albiach, que ha recordat com la mesa del Congrés -amb majoria de PP i Ciutadans- ha bloquejat iniciatives socials. "El seu aïllament és total en aquest Parlament. Per què sent el grup majoritari no poden liderar res? Representen un milió de votants, però els sobra màrqueting i els falta política", ha ressaltat la número tres de Catalunya en Comú Podem, aplaudida per tots els partits del bloc independentista.Maria Sirvent, diputada de la CUP, ha posat sobre la taula la diferència entre les penes i els indults que reben els corruptes i el tracte que estan rebent els presos polítics catalans. "La serp sempre mossega el peu descalç", ha constatat Sirvent.

