Toc d'atenció del «New York Times» a Alemanya i Espanya per Puigdemont

Una pancarta reclama la llibertat dels presos polítics i una imatge de Puigdemont Foto: Jonathan Oca

La detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tingut un ampli ressò a la premsa internacional. The New York Times, en el seu editorial d’avui , diu que Madrid tracta el cas com si fos un “assumpte criminal”, però que la detenció de Puigdemont a Alemanya “empeny” la pugna sobre la independència a una arena política molt més gran i diferent”.En aquest sentit, l’editorial apunta que les actuacions del l’estat espanyol els últims mesos, entre les quals “alterar el referèndum en ocasions violentament” i acusar de rebel·lió 13 líders independentistes, “difícilment són la manera per guanyar-se el cor i les ments dels catalans, o el suport dels europeus”. A més, diu que “els països europeus fan bé de no donar suport a l’independentisme”, però que si Berlín fa costat a Madrid tractant el sobiranisme de “traïció”, donarà al moviment “una autoritat moral no justificada”.“Un gest conciliador amb Catalunya contribuiria a calmar una confrontació que ha anat massa enllà”, segueix. El rotatiu nord-americà, com diversos opinadors alemanys, creu que el delicte de rebel·lió espanyol és només “vagament similar” al d’alta traïció germànic. “Seria complicat aplicar el delicte a un dirigent escollit democràticament que mai ha recorregut a la força”, rebla el diari.El The Times britànic, en un editorial, critica que la “mà dura” del govern de Rajoy per “empresonar” els líders independentistes “entrega la seva autoritat moral a una causa indigna”. El rotatiu creu que les actuacions de la Moncloa els últims mesos tenen un “aparent desig d’empitjorar una situació que ja és difícil”.Segons The Times, la “por existencial” de Madrid amb els secessionismes “no és excusa per tractar un moviment independentista pacífic, una mica caòtic, com si fos un perillós exèrcit rebel”. “El president espanyol, Mariano Rajoy, no ha fet cap acció real per entendre perquè una part tan significativa de catalans volen la independència”.A Alemanya, durant els últims dies, diversos opinadors dels grans mitjans de comunicació alemanys han publicat el seu parer. És el cas, per exemple, d’un dels analistes polítics i corresponsal del prestigiós informatiu Tagesschau de la cadena ARD, Thomas Kreutzmann, que expressa dubtes sobre si es pot extradir al president per un delicte equivalent a la rebel·lió. Incriminar el president destituït per aquest delicte és “qüestionable”, segons ell. “És ben probable que la justícia alemanya no extradeixi Puigdemont pel delicte de rebel·lió, que no existeix a la legislació alemanya, sinó només per irregularitats financeres”.El copropietari del rotatiu Der Spiegel, Jakob Augstein, demana explícitament “asil per Puigdemont” i demana a Alemanya “no donar suport a la justícia política espanyola” i “no extradir-lo”. Augstein conclou que “la detenció de Puigdemont és una vergonya per Espanya, per Europa i per Alemanya”.El també articulista del mateix diari Claus Hecking segueix la mateixa línia. “Puigdemont no és cap culpable d’alta traïció”, opina, dient que és l’únic delicte del codi penal alemany que es podria equiparar amb rebel·lió. En aquest sentit, creu que pot haver-hi judici per malversació però no per rebel·lió, ja que segons ell, considerar violència els fets del 20 de setembre “és com a mínim una interpretació extremadament àmplia del concepte de violència”. Hecking recorda que si el jutge alemany només l’extradeixi per malversació però no per rebel·lió, el Suprem no el podrà jutjar per aquest últim crim.Dos articles d’opinió del periodista Wolfgang Janisch a Süddeutsche Zeitung també posen en dubte que Puigdemont sigui extradit per rebel·lió, i també nega que se’l pugui acusar d’alta traïció. En una línia similar a Hecking, creu que “és una concepció increïblement generosa d’un cop d’estat violent” considerar les concentracions del 20 de setembre passat com a rebel·lió. També apunta que “l’euroordre és un instrument per fer més eficient la gestió de les extradicions a Europa, no una eina per combatre en un conflicte intern amb l’ajuda de fiscals criminals estrangers”. El cap d’opinió del mateix diari, Heribert Prantl, creu que “Alemanya no s’ha de deixar enganyar per Espanya” i que no ha de ser “l’esbirro” de Madrid, així que segons ell, “la demanda d’extradició s’hauria de refusar”.“Puigdemont és un rebel en el sentit polític de la paraula, però no en el seu significat criminal. No va organitzar cap alçament violent, no va planejar cap acció militar, no va provocar una guerra civil”, diu Martin Dahms, de Berliner Zeitung. Per ell, el fet que “una protesta escali”, referint-se al 20 de setembre, “no fa als seus organitzadors uns culpables d’alta traïció. Al mateix rotatiu, Damir Fras demana a Alemanya “mediar entre Catalunya i Espanya”.El missatge del cap d’opinió de Die Welt, Torsten Krauel, no difereix massa del de Fras. Krauel creu que l’extradició és “probable”, però que un cop s’executi, “els polítics han de tornar a actuar urgentment”. En aquest context recorda que Alemanya i la Unió Europea ja han fet de mediadors en “qüestions nacionals”, com ara a Xipre i Estònia. “Barcelona és la següent gran tasca comú, els problemes catalans no són irresolubles”.Per contra, l’articulista de Hamburger Abendblatt Ralph Schulze diu que l’extradició “és inevitable” i critica els reiterats “trencaments de llei” de les institucions catalanes. “No és un delicte desitjar la independència de Catalunya, però sempre s’ha de fer per vies legals”