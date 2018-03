Suïssa desmenteix que s'hagi posat en contacte amb Espanya pel cas d'Anna Gabriel

L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha assegurat a l'agència EFE que no ha transmès cap informació a les autoritats espanyoles en relació a Anna Gabriel, exiliada al país helvètic, tal com havia avançat El Español, en una informació que també havia recollit. També ha recordat que no hi ha cap ordre de detenció internacional contra l'exdiputada de la CUP.En un primer moment, El Español ha publicat que Suïssa s'havia posat en contacte amb les autoritats espanyoles i havia denegat el lliurament de Gabriel perquè no ho considerava un "delicte polític". La informació ha estat retirada posteriorment del diari.Llarena havia cursat en un primer moment la detenció de Gabriel el 21 de febrer, quan havia de presentar-se a declarar com a investigada en la causa oberta sobre el procés independentista i no va fer-ho. L'exdirigent de la CUP va optar per marxar a Suïssa.El passat divendres, Llarena va processar Gabriel per un presumpte delicte de desobediència , que es castiga amb una multa i inhabilitació per a càrrec públic de sis mesos a dos anys. Aquest delicte no pot suposar una extradició (i tampoc una detenció) i per això Gabriel no forma part dels dirigents catalanistes reclamats per l'euroordre de detenció dictada per Llarena , tots ells acusats de rebel·lió.

