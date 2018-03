Suïssa comunica a Espanya que no entregarà Anna Gabriel per un «delicte polític»

L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha comunicat aquest dimarts a les autoritats espanyoles la seva negativa a tramitar l'ordre de detenció per extradir Anna Gabriel, exiliada al país helvètic, tal com ha reclamat el jutge del Suprem Pablo Llarena. I és que Suïssa ho considera un "delicte polític", tal com publica El Español. Llarena va cursar la detenció de Gabriel el 21 de febrer, quan havia de presentar-se a declarar com a investigada en la causa oberta sobre el procés independentista i no ho va fer-ho. L'exdirigent de la CUP va optar per marxar a Suïssa.El passat divendres, Llarena va processar Gabriel per un presumpte delicte de desobediència , que es castiga amb una multa i inhabilitació per a càrrec públic de sis mesos a dos anys. Aquest delicte no pot suposar una extradició i per això Gabriel no forma part dels dirigents catalanistes reclamats per l'euroordre de detenció dictada per Llarena , tots ells acusats de rebel·lió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)