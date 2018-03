Un vídeo qüestiona l'actuació dels Mossos en les protestes contra la detenció de Puigdemont

This is the way that the police in Spain is ising violence against peaceful protesters whose Democratic Government has been jailed #Gandhi #HelpCatalonia pic.twitter.com/IYhXusv1bH — Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) 27 de març de 2018

VÍDEO Clam a favor de la "vaga general" durant la manifestació que es dirigeix cap al consolat alemany a #Barcelona https://t.co/OUMzGfG8Ea pic.twitter.com/9eUzrvmJk2 — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

Mossos a la delegació del govern espanyol a Catalunya Foto: Jose Gutiérrez

VÍDEO Cops i corredisses al carrer València de Barcelona. Alta tensió als voltants de la delegació del govern espanyol a Catalunya https://t.co/v2cNCUr6Do pic.twitter.com/Jdl4Ey2zPo — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

VÍDEO Els manifestants increpen els @mossos a la cruïlla entre Pau Claris i València, a prop de la delegació del govern espanyol a #Barcelona https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/mxiQ4F9h1k — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

VÍDEO Plouen ous sobre els @mossos quan comencen a enviar missatges des de les furgonetes. Ja s'han viscut algunes empentes i cops i l'ambient s'escalfa per moments https://t.co/hoYgT2MdFh pic.twitter.com/xspRAvvYT4 — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

VÍDEO Tornen els moments de tensió quan els manifestants usen contenidors per intentar trencar el cordó policial dels @mossos davant de la delegació del govern espanyol, però per ara no carreguen https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/wng9ATemcg — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

La manifestació de Barcelona contra la detenció de Carles Puigdemont que va deixar nou detinguts i un centenar de ferits segueix portant cua per l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Diverses persones l'han considerat desproporcionada. Ara, un nou vídeo compartit a les xarxes socials mostra com, a la cruïlla entre Pau Claris i Mallorca, els antidisturbis de la policia catalana colpegen els manifestants, que mostren en tot moment una actitud pacífica amb els braços aixecats.Quatre dels nou detinguts diumenge van passar al llarg d'aquest dilluns a disposició judicial, segons han informat fonts policials. Mentrestant, els cinc restants van quedar en llibertat ahir mateix i estan a l'espera que el jutge els cridi més endavant per declarar.En total, els agents van detenir nou persones, totes elles a Barcelona, arran de les protestes prop de la delegació del govern espanyol després de la detenció de Carles Puigdemont quan acabava d'entrar a Alemanya per la frontera amb Dinamarca i procedent de Finlàndia, on la setmana passada va impartir una conferència.A banda dels nou detinguts, el SEM va atendre 100 persones per ferides causades per les càrregues policials i els aldarulls. Del total, 92 persones van ser ateses a Barcelona –en tots els casos de caràcter lleu excepte un menys greu i dels quals 23 eren agents dels Mossos d'Esquadra-, 7 a Lleida i un a Tarragona, també lleus.A Barcelona, la protesta convocada pels CDR davant la delegació del govern del govern espanyol es va traduir en moments de tensió entre els manifestants i la policia, que va efectuar diverses càrregues i va disparar algunes salves per evitar que els participants a les mobilitzacions accedissin a l'edifici.Un dels punts més calents va ser la delegació del govern espanyol a Barcelona, on hi va haver càrregues policials. Alguns dels protestants van arrossegat "contenidors d'escombraries i van llençar pintura, ous, ampolles de vidre i esprai antipersones contra els agents".

