​Pinten una esvàstica al monument a les víctimes de Mauthausen del cementeri de Vinaròs

L'Ajuntament de Vinaròs (el Baix Maestrat) ha informat aquest dimarts que s'ha cursat una denúncia després que dissabte passat aparegués una pintada d'una esvàstica en el monument en reconeixement a les víctimes que van morir en els camps d'extermini, situada en el cementeri municipal. Així ho explica el Diari La Veu. Fa sis mesos es va produir una pintada de característiques similars, per la qual cosa la Regidoria d'Obres i Serveis va instal·lar càmeres en tot el recinte del cementeri, detalla el consistori en un comunicat. Les imatges han captat com s'ha produït l'últim acte vandàlic, de manera que les autoritats avancen en la identificació i localització del sospitós que ha realitzat la pintada.L'esvàstica està traçada en la placa que presideix el monument, que es completa amb unes travesses que simulen la via del tren que arribava fins als camps de concentració. La creu enterboleix la visió de la inscripció dels noms dels habitants de Vinaròs que van ser traslladats als camps nazis, en concret els deportats als camps de Mathausen i Gusen.Des de l'Ajuntament s'ha iniciat la neteja de la pintada, i el responsable d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha garantit que el monument estarà preparat per a realitzar l'acte d'homenatge a les víctimes que cada any es fa a principis de maig."Lamentem profundament el que ha passat i esperem que una cosa així no torni a succeir", ha recalcat Alsina, que ha garantit que el consistori està prenent totes les mesures per evitar que torni a passar.

