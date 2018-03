Així es la cel·la de Puigdemont a Alemanya

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, porta des de diumenge privat de llibertat a la presó alemanya de Neumünster i tot indica que s'hi estarà fins que es resolgui el procés d'extradició sol·licitat per l'Estat. Malgrat això, Puigdemont es troba "en unes condicions excel·lents", té "molt assumida" la seva situació de pres polític i està "disposat a suportar el que calgui". Són paraules del seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, que l'ha visitat aquest dimarts al centre penitenciari del nord d'Alemanya.En aquests moments, ha considerat Alonso-Cuevillas, està obert el procés d'extradició i que ara pertoca un pronunciament de la justícia . El procediment que hi ha obert es pot allargar fins a seixanta dies, més trenta d'extra en cas que la causa sigui especialment complexa.Però, on està reclòs Puigdemont? Com és la cel·la on viu a Alemanya? El diari El País n'ha fet quatre pinzellades. La cel·la de Puigdemont no té res d'especial: mesura entre set i nou metres quadrats i té un llit, un escriptori, un armari, una televisió, un lavabo i una pica. Es troba en el mòdul dels presos que estan a l'espera de judici.De la mateixa manera que la resta de reclusos, pot trucar per telèfon però no pot rebre trucades. De moment, només pot llegir diaris de premsa alemanya. No té accés a internet, però es pot connectar per Skype amb la mediació d'un funcionari.Si vol rebre visites, ho ha de sol·licitar. Cada detingut a l'espera de judici té dret a dues hores de visites al més, que exclouen les dels advocats.La presó de Neumünster és l'establiment penitenciari més vell dels que gestiona l'estat federal de Schleswig-Holstein. Va ser contruïda el 1903 i pot acollir fins a 600 presos. És una de les presons de més baix nivell de seguretat d'Alemanya.

