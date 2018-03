Paluzie insta el Parlament a fer «un acte de sobirania» per investir Puigdemont

Elisenda Paluzie, després de ser escollida presidenta de l'ANC Foto: ACN

9. Creiem que la millor resposta és política i està a les mans dels partits. Les resolucions recordant que el President Puigdemont té els drets polítics intactes esdevindran paraules al vent si no es tradueixen en fets. Cal un acte de sobirania del Parlament investint-lo. — Elisenda Paluzie (@epaluzie) March 27, 2018

La flamant presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha instat el Parlament a fer "un acte de sobirania" per investir Carles Puigdemont. La dirigent independentista ha assegurat que les resolucions que s'aprovaran al ple d'aquest dimecres, que recorden que Puigdemont té els drets polítics intactes, "esdevindran paraules al vent si no es tradueixen en fets". Així, ha assenyalat els partits com els responsables de donar resposta a la situació actual.En un fil a Twitter aquesta matinada, Paluzie ha fet una crida a "mantenir la calma" després de l'ofensiva repressiva de l'Estat, amb els empresonaments de divendres, i de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. Uns fets, ha assegurat, que "busquen la humiliació" de l'independentisme. Des de l'entitat, Paluzie ha demanat "aplicar sempre els principis de la no-violència en les legítimes accions de protesta. Alhora, ha denunciat l'acció policial "desproporcionada" per "reprimir" les accions de resistència pacífica que s'han fet arreu del territori. "Demanem al cos dels Mossos que no malbaratin el prestigi que s'havien guanyat", ha reclamat.Així mateix, Paluzie ha refermat el compromís de l'ANC amb la manifestació del 15 d'abril i amb l'Espai Democràcia i Convivència. "És positiu que contra la repressió hi hagi fronts amplis", ha assegurat, però ha deixat clar també que "això no condicionarà en res el posicionament polític" de l'entitat.

