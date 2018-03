Un funcionari d'Estremera escriu sobre l'empresonament dels dirigents independentistes

Els membres del Govern arribant a l'Audiència Nacional Foto: Europa Press

"Res no em va fer sospitar que seria utilitzat, sí, utilitzat com a funcionari públic per resoldre de manera ignominiosa un problema que només és polític". Amb aquestes paraules defineix José Ángel Hidalgo, funcionari d'Estremera, la situació en què es troba amb els "cinc gats catalans" a la presó. En un extens article a la revista CTXT, Hidalgo explica de què tracta la seva feina, la duresa que suposa ser funcionari de presons i aprofita per fer una contundent crítica al govern espanyol i a l'estratègia repressiva contra l'independentisme català."Al vespre [...] es pot veure Junqueras i Forn jugar a tenis. Ho fan amb l'estranya agilitat de felins d'alçada i grassonets, i a mi em suposa un suplici observar com estiren el llom entre elàstics badalls quan fallen una pilota, més que tota la misèria de la meva feina multiplicada per mil", relata el funcionari. Afirma també que han utilitzat la policia espanyola i la Guàrdia Civil, "però a ells els ho recompensaran amb 500 euros nets al mes". "Aquest diner promès és perquè tinguin bona disposició per, dic jo, tronar a trencar la crisma als que vulguin cometre el crim de votar", diu, irònic. I recorda: "A nosaltres no ens els donaran, aquests 500 euros, i això que som essencials en aquesta estratègia patibulària del Govern: presó, presó i presó per a qui pensi diferent!"Hidalgo assegura que veure els dirigents independentistes empresonat li suposa "morir-se d'una vergonya absoluta". "És una vergonya tal que em fa insuportable acostar-me cada dia a complir amb el meu torn de feina", afirma, i afegeix que és "la vergonya democràtica d'haver de patir l'espectacle de cinc homes atrapats a la presó per 'crims' polítics".I acaba amb una crida a la societat espanyola: "Escolteu-me, si us plau, i desperteu, que esteu tots adormits que sembleu estúpids". "És una vergonya, no tan sols per a mi o per als meus companys funcionaris, és una vergonya per a tot un país, Espanya, que sempre defrauda, que sempre fracassa, que sempre fereix". I conclou que ara la repressió la pateixen els catalans, però que hi ha altres grups -"espècies"- al punt de mira de "l'escopeta del caçador": rapers, humoristes o artistes d'Arco.

