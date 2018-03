Rufián defensa que la mesa «s'ho jugui tot» per investir Puigdemont

.@gabrielrufian: "El president legítim de Catalunya és Carles Puigdemont sigui quina sigui la seva situació personal i jurídica." #8aldia pic.twitter.com/iGDnfv4YEa — 8 al dia (@8aldia) March 27, 2018

Gabriel Rufián ha defensat aquest dimarts que la mesa del Parlament "s'ho jugui tot" i investeixi Carles Puigdemont: "Quin no sàpiga a què s'enfrontava, millor que no s'hi hagués posat", ha deixat clar el diputat d'ERC al Congrés. Rufián ha insistit també que Puigdemont és "el candidat legítim sigui quina sigui la seva situació jurídica, igual que Junqueras és el vicepresisdent". En aquest sentit, ha reiterat que ERC donarà suport a qualsevol candidat que proposi Junts per Catalunya.Fa pocs dies, Rufián es mostrava partidari que Puigdemont renunciés a l'acta de diputat per facilitar una investidura i la formació de Govern. En declaracions a RAC1, el diputat republicà va afirmar que ell "dimitiria" si d'això en depengués la formació d'un Govern.En declaracions al programa 8 al dia, de 8tv, Rufián ha matisat que "el que ningú entendria és que algú entrés a la presó perquè sí. Ningú no pot posar en dubte que qualsevol polític independentista pot entrar a la presó, però amb el cap alt." També ha dit que veu bé "qualsevol candidat consensuat per les tres forces independentistes" i que "una altra cosa és crear un front antirepressiu", i ha aprofitat per agrair el suport dels comuns. Rufián ha dit que "és una bogeria parlar d'eleccions quan la gent va votar república" i hi ha un mandat per posar-se d'acord en aquest sentit.Sobre les accions de protesta dels Comitès de Defensa de la República ha assegurat que "no ha passat res que no hagi passat en altres manifestacions" i ha criticat l'actuació dels "Mossos del 155." També ha lamentat que es faci veure que "un procés polític que ha mogut més d'un milió i mig de persones i no ha trencat una paperera és violent". "Que la crema d'un contenidor obri informatius, em sembla part d'un relat. Prefereixo un país que s'assembli a un CDR que a una aula d'ESADE".

