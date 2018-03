Mor l'escriptor i historiador Víctor Castells, biògraf de Macià

Ha mort als 90 anys l'escriptor i historiador Víctor Castells. Nascut a Barcelona el 1928, en la seva trajectòria s'hi troba l'art, la història i l'acció política, sempre al servei de les llibertats nacionals de Catalunya. Com a artista, va estar molt influït pel món de les avantguardes, entrant en contacte amb el moviment de Dau al Set, que va ser un dels fenòmens de creació plàstica més innovadors en la Catalunya obscura de finals dels quaranta i cinquanta.La seva tasca com a historiador és indestriable de la d'activista i patriota abocat a la recuperació de figures i episodis de la història de Catalunya. Va conèixer Josep Maria Batista i Roca, i va col·laborar en el Consell Nacional Català que aquest dirigia. Atret per la personalitat de Francesc Macià, va escriure sobre el primer president de la Generalitat restaurada (Francesc Macià parla).A banda dels 'estudis sobre Macià, va ser un dels especialistes en els Fets del Sis d'Octubre. En la seva bibliografia hi ha títols com Manuel Gonzàlez Alba. Una vida per la independència i Nacionalisme català a l'exili. Castells va ser un assidu col·laborador de mitjans de comunicació, des del diari Avui i Serra d'Or a El Llamp.

