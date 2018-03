John Carlin: «A qui s'ha de tancar a la presó és al jutge Llarena»

Pensava dirigir-me a tu amb amb una fòrmula de cortesia, i tot el que més se m’ha acudit és la de “Encara ara president del Govern espanyol”, per això, millor deixem-nos de cortesies.

El constitucionalisme des d'on exerceixes el poder que se te permet a l’Estat espanyol, és un d’origen decimonònic, les arrels del qual, com bé en saps, s’enfonsen en les concepcions que intentaren dotar l'Estat modern d’estructures de poder i d’organitzàció - però, així mateix, recollint també, el principal de l’evolució operada per l’ordenament jurídic des de les aportacions de Polibio (segle II, a. de C.) fins a la Carta Magna anglesa-. Tot açó en busca d’una uniformització entre els estats -durant l'era històrica que precedí les revolucions democràtiques-, basada, fonamentalment, en un doble objectiu: la contraposició dels poders i la supremacia del poder regi en ells. Se n’allunyaven, així, dels principis clàssics que feien descansar el poder en la supremacia de la comunitat política (la que se sostenia en la voluntat dels ciutadans).

Doncs bé, tot el relatiu a la contraposició de poders t’ho has carregat de cop, preservant de tot allò, per contra, només el poder del “Príncep”, amb el resultat següent: els qui hi han hagut de soportar les conseqüències d'aquest procedir prepotent han estat els ciutadans de la comunitat política catalana.

No obstant això, el descens del nivell moral, en l’àmbit polític, és posible que no es circumscriga, en la meua opinió, a la qüestiò dels poders que ja han convertit aquest Estat en un monstre que esclafa els seus súbdits. És posible que hàgem d’acudir a una mena de negociació vergonyosa en el terreny dels Pressupostos de l'Estat, si el PNB avantposa l’aspecte crematístic al de la llibertat d’un poble, curiosament i no de forma casual, la del poble català.