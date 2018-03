L'alcalde socialista de Granollers dona suport al front unitari de Torrent

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, al seu despatx. Foto: Jaume Ventura

L'alcalde de Granollers (Vallès Oriental), el socialista Josep Mayoral, s'ha desmarcat aquest dimarts de la posició del seu partit i, a través d'una declaració , ha donat suport al front unitari que impulsa el president del Parlament, Roger Torrent, en favor dels drets fonamentals. Arran de les últimes detencions, empresonaments i exilis de dirigents independentistes, el dirigent del PSC aposta per "un front transversal, basat en el respecte de la pluralitat".Ha de ser, afirma, "una aliança de tots els demòcrates per demanar i aconseguir la llibertat de les persones perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions sobre el futur polític d'aquest país", perquè assegura que "el seu empresonament és injust" i "indigne". Per això, proposa "l'adhesió de totes les alcaldesses i tots els alcaldes del Vallès Oriental al front per la democràcia" de Torrent, "amb l'objectiu d'eixamplar aquest moviment a d'altres col·lectius de la comarca: sindicats, patronals i associacions cíviques".Així mateix, Mayoral expressa una "aferrissada defensa de la dignitat i la sobirania de la institucions catalanes" i denuncia "la intolerable situació de judicialització de la política, que afecta tota la societat civil, i les institucions". Igualment, insisteix "en la defensa dels drets polítics de tots els diputats i diputades escollits democràticament a les darreres eleccions" i critica "la vulneració de drets civils, fonamentals i polítics que afecta tota la ciutadania de Catalunya".Davant tot això, l'alcalde -alineat amb el sector catalanista del PSC- reclama no quedar-se en la "retòrica" i proposa "dignitat" que passi per "un front unitari, des del Vallès Oriental, en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals". Segons defensa, l'embat actual no és "un embat de banderes, sinó de valors universals" i, per això, insta a implicar-se a tots "els demòcrates" de la comarca "en la defensa de la pau i la llibertat".Citant Torrent, subratlla que, davant una "sensació d'indefensió i d'injustícia" que "és molt gran", la resposta ha de ser "cívica, pacífica, democràtica i massiva", a més de "política". "Que tothom que avui viu la grisor d'aquests moments estigui segur que aquest país sempre continua endavant, digne i amb el cap ben alt", destaca, i conclou: "Estem convençuts que si actuem conjuntament, des de la societat i les institucions, si som persistents, si ens mantenim ferms, si perseverem en la defensa dels principis democràtics, no només aconseguirem posar fi a les imposicions i la repressió, sinó que podrem aspirar -cadascú des de les seves legítimes opcions polítiques- a construir un país millor, més just i més lliure".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)