L'estat que decidirà la sort de Puigdemont entén Catalunya: va reconèixer en referèndum la minoria danesa

La presó de Neumünster, a Schleswig-Holstein. Foto: ACN

Probablement, Alemanya és un dels pitjors països on esperar si es concedeix l'extradició d'una persona acusada de rebel·lió contra un estat. Però el land de Schleswig-Hosltein potser sigui el millor per obtenir algun tipus de comprensió. I és que és on millor s'expressa el concepte federalista d'Alemanya i el respecte per la diversitat nacional i lingüística. A més, té precedents en referèndums sobre fronteres. El 1920 s'hi va celebrar un plebiscit per decidir la línia de la frontera entre Alemanya i Dinamarca. És aquí on el poder judicial decidirà si el president Carles Puigdemont ha de ser lliurat a Espanya, com reclama el Tribunal Suprem.Schleswig--Holstein és un territori compost, que inclou una part del ducat de Schleswig, històricament part de Dinamarca. El 1864, una guerra entre els danesos i una aliança entre Prússia i Àustria va culminar amb el triomf d'aquests i la pràctica annexió de Schleswig. Però el tractat de pau que es va tancar, l'Acord de Praga, va establir que sis anys després es consultaria la població del ducat sobre si volien retornar a Dinamarca.Prússia no va complir la promesa. Anaven passant els anys i no es convocava cap plebiscit. La monarquia germànica era cada cop més potent a Europa i no estava per compromisos. Però el 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial, que va concloure amb la derrota d'Alemanya. Va ser el moment de recordar la promesa. En el Tractat de Versalles, els aliats van exigir que es materialitzés la consulta, que va ser convocada el 1920 sota supervisió de Regne Unit, França Noruega i Suècia . Es van fer dos plebiscits en dues zones de l'antic ducat. Al nord, de clara majoria danesa, un 75% de la població va decidir tornar a Dinamarca i el resultat fou acceptat. Al sud del ducat, ja molt germanitzat, el resultat va ser a la inversa.Quan es va fundar la República Federal, el 1949, es va establir el criteri que cada partit necessitava el 5% dels vots per entrar en el Bundestag i en els parlaments dels land. Però es va fer una excepció: al partit de la minoria danesa no se li imposaria aquest requisit perquè pogués tenir sempre representació al legislatiu. Així és també ara. L'Associació de Votants de Schlewig Meridional (SSV) va obtenir un 3% dels vots al parlament de l'estat i té 3 diputats, decisius per formar governs. En aquests moments, a Schleswig-Holstein governa una coalició presidida pel socialdemòcrata Torsten Albig amb els Verds i el SSV. A l'oposició hi ha la CDU d'Angela Merkel.Precisament Flemming Meyer, dirigent del partit SSW, ja s'ha pronunciat contra l'extradició. Ha afirmat que la decisió de lliurar Puigdemont a Espanya "no contribuirà a resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat" ii que "Alemanya, amb els eu respecte per les minories culturals, té una gran responsabilitat per resoldre el problema".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)