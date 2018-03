Els CDR mantenen el pols amb els Mossos a l'estació de Sants

Concentració convocada per #CDR a Sants: a les 18:00, més Mossos que concentrats (i les furgones al lateral de l'estació que no es veuen) pic.twitter.com/LJmkHWUlBi — Gerard López (@Gelopezfageda) 27 de marzo de 2018

Estació d Sants a les 18h pic.twitter.com/bufRRHklaL — Pilili (@rocona6) 27 de marzo de 2018

Encerclar l'estació de Sants de Barcelona. Aquest és l'objectiu que s'han fixat els CDR aquest dimarts a la tarda en el marc de reivindicacions que estan impulsant per demanar la llibertat dels presos polítics. Centenars de persones s'han concentrat a les rodalies de l'edifici mentre desenes d'agents dels Mossos s'han desplegat per custodiar l'estació i evitar així que accedissin al recinte i tallessin vies.El punt de trobada dels manifestants ha estat a les sis de la tarda a la plaça Joan Peiró i han tirat d'inventiva: en un primer moment, han començat a donar voltes al perímetre de l'edifici, un fet que ha obligat els Mossos a moure constantment els seus efectius de l'accés de Joan Peiró cap a l'accés de la plaça dels Països Catalans."1 d'octubre, ni oblit ni perdó", "el somriure se'ns ha acabat" o "els carrers seran sempre nostres" han estat algunes de les proclames que han entonat els manifestants, que també demanen la convocatòria d'una vaga general. Mentrestant, els Mossos tallaven de forma intermitent un accés o l'altre. Un petit grup ha aconseguit accedir a la terrassa de l'estació, des d'on han llançat un grup de pintura groga sobre els agents.El dispositiu de seguretat s'ha centrat en impedir que els manifestants no entressin a l'estació. De fet, mentre els accessos estaven oberts, els mossos han fet criba per impedir que cap dels mobilitzats es colés a l'interior.Els CDR s'han reactivat arreu del territori català a primera hora del matí. Organitzats de matinada, milers d'activistes han tallat les vies principals del país en diverses ocasions en protesta per l'empresonament (de nou) de mig Govern i la detenció de Carles Puigdemont

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)