El comitè professional de betevé surt al pas de les «ingerències » de Carina Mejías

Carina Mejías al ple de l'Ajuntament de Barcelona Foto: Adrià Costa

Hola👋 @btvnoticies,

Que tal un titular com aquest: “Els @mossos intenten contenir els disturbis provocats per radicals independentistes que intenten ocupar la delegació del Govern” ... Cada dia us sembleu mes a @tv3cat https://t.co/93dGeNt8DQ — Carina Mejías (@CarinaMejias) March 25, 2018

Comunicat en resposta al tuit de @CarinaMejias pic.twitter.com/jYF2BUEzOY — Comitè Professional (@professionalbtv) March 26, 2018

El comitè professional de Betevé ha emès un comunicat davant la polèmica generada per Carina Mejías, que a través de Twitter va demanar canviar un titular periodístic sobre les manifestacions contra l'empresonament de Carles Puigdemont i les càrregues policials. Mejías instava a fer aquest titular: "Els Mossos intenten contenir els disturbis provocats per radicals independentistes que intenten ocupar la delegació del Govern". I aprofitava per llançar un dard contra TV3.El comitè professional ha exigit que s'acabi la persecució contra la seva feina i ha volgut deixar clar que el titular escollit pels periodistes de betevé "defineix de manera objectiva les imatges que es veuen al vídeo". "Els professionals de betevé no acceptem i denunciem fermament qualsevol tipus d'ingerència i pressió en l'exercici de la nostra professió", han afirmat i han lamenta que "no és la primera vegada que la líder de Cs ataca" la seva feina a través de les xarxes socials. "Els periodistes de betevé defensem la independència de la nostra feina", han reblat.

