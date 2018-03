Tres testimonis declaren que el Govern no va pagar pels webs ni per la campanya de l'1-O

L'empresa publicitària que va fer la campanya per promoure la participació en el referèndum de l'1-O no va cobrar res de la Generalitat per fer-la. La campanya mostrava unes vies que se separaven i preguntava a l'espectador si renunciaria a decidir, va costar uns 9.000 euros, però l'empresa no els ha arribat a cobrar mai, segons ha declarat com a testimoni un dels seus responsables al magistrat del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.També ha declarat com a testimoni el responsable d'una empresa especialitzada en el recompte electrònic de vots, proveïdor habitual de la Generalitat i que també treballa a Euskadi. L'empresa, però, no va arribar a fer la feina perquè va tenir molts dubtes sobre la legalitat del referèndum.El tercer proveïdor que ha declarat ha estat un informàtic que va reservar els dominis garanties.cat, pactepelreferendum.cat i referendumcatalonia.cat per encàrrec de la Generalitat. Aquest proveïdor habitual, que es va gastar uns 300 euros, tampoc va arribar a cobrar-los mai al Govern.L'únic representant de la Generalitat que ha declarat és un càrrec de Presidència que va contactar amb els diversos proveïdors pels preparatius del referèndum, com la campanya publicitària o les webs. Tot i això, ha coincidit també que no es va arribar a pagar per cap dels treballs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)