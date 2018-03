Obren una botiga a internet per recaptar fons pels presos polítics

Neix una botiga a internet per recaptar fons pels presos polítics i per fer front a les diferents causes obertes contra el procés sobiranista. Botigaperlallibertat.cat ha vist la llum aquest dimarts i, ara per ara, ofereix dissenys de samarretes a un preu inferior a 10 euros. Els impulsors de la iniciativa asseguren que serà sense ànim de lucre i, per tant, el 100% dels beneficis es destinarà a diverses entitats que vetllen pels "drets civils" del sobiranisme davant l'embat polític i judicial de l'Estat.En el portal web s'anuncia que, en les pròximes setmanes, es presentaran productes diferents i nous models de samarreta reivindicativa. En menys de 24 hores ja s'han recaptat gairebé 2.000 euros que, tal com informen els organitzadors, es destinaran a Caixes de Resistència, l'Associació FreeJunqueras i l'Associació pels Drets Civils de Catalunya, que agrupa familiars dels presos i exiliats.La rebuda ha estat tan positiva que s'ha produït una autèntica "allau de comandes". En el text de presentació de la pàgina ja s'adverteix que, davant la forta demanda, els enviaments poden tardar "una setmana" en funció "de les talles i els models".

