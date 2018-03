Mirar el que uneix

A les deu del matí està convocat el ple del Parlament. Carles Puigdemont és a la presó a l'espera de ser extradit i la resta del seu govern a l'exili, la presó o fora de la política però la gravetat de la situació no és suficient, pel que sembla, per arribar a un acord que com a mínim permeti recuperar les institucions i aixecar el 155. La frustració, ahir ho vam tornar a veure , s'expressa al carrer a través dels CDR, que han decidit liderar la constitució mentre que la societat civil més "de tota la vida" s'ho pren amb més calma i, sota l'influx de CCOO i UGT, han convocat una manifestació antirepressiva pel 15 d'abril. Us en dona els detalls . En aquesta crònica retrata el rol dels comitès en la protesta. Sobre les protestes, els Mossos i la "primavera catalana" us aconsello l'opinió d'Al Parlament avui es debatran resolucions per acabar amb el bloqueig polític. Junts per Catalunya, ERC i la CUP han decidit deixar de banda el que els separa i han optat per posar l'accent en la legitimitat dels tres candidats que no han pogut ser investits (Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull) i més endavant, i després d'haver reconegut de nou el president legítim, valoraran plans D si s'escau. En la via oberta per les Nacions Unides en relació a la preservació de drets hi pot haver alguna sortida. Si més no, més endavant. Llegiu la informació d'. Ha d'unir també el front antirepressiu. A "La veu de Nació" es pregunta per la posició de Miquel Iceta i Xavier Domènech.

La política catalana es juga aquests dies en diversos escenaris. Des de diumenge, estem pendents dels moviments a Alemanya -ahir, després de declarar, vam saber que Puigdemont s'ha mostrat disposat a "suportar el que calgui" mentre es resolgui l'extradició- i avui ens arribaran notícies des d'Escòcia. Clara Ponsatí atendrà la crida de la justícia arran de l'euroordre dictada pel Tribunal Suprem. Ponsatí declararà a primera hora de la tarda i la seva defensa en demanarà la llibertat. L'advocat Aamer Anwar, que coneix perfectament Ponsatí per l'activitat acadèmica que comparteixen als cercles universitaris de Glasgow, assumirà la seva representació. Us recomano aquest perfil que ha escritsobre Anwar, lletrat especialista en causes penals. Ja que anem de retrats també aquest quefa de Pablo Llarena, el magistrat del Suprem que instrueix la causa de l'1-O.La cobertura informativa que el diumenge va fer TV3 de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya va costar-li crítiques severes del PP, Ciutadans i fins i tot de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ahir el director de l'emissora, Vicent Sanchis, va desafiar els unionistes a provar la incitació de la violència i escrivia sobre el tema al seu Filiprim. Però no us perdeu tampoc la crítica televisiva que, a l'Ara, feia. Al seu article feia una extensa relació de canals internacionals que informaven del que passava en relació al president català. "Silenciar el que estava sent notícia arreu del món hauria sigut censura", deia.L'executiu Valentí Oviedo ha obert una nova etapa al Gran Teatre del Liceu. El nou director general, el cinquè des de la creació del Consorci el 1994, després de l'incendi, posa fi al mandat de Roger Guasch, que ha deixat voluntàriament el càrrec per anar al RCD Espanyol.qui se'l va trobar quan va substituir Joaquim Molins, ja molt malalt, que era qui havia contractat Guasch. Algunes de les decisions de l'anterior director general, com obrir el teatre a concerts de Bertín Osborne o David Bisbal, van caure molt malament en sectors de la institució, tot i que sembla que van ser exitosos des del punt de vista econòmic. Al Liceu tothom confia que el clima entre Oviedo provinent de l'ICUB -on va arrribar de la mà de Jaume Collboni- i Alemany millorarà la marxa de la institució.Tal dia com avui de l'any 1954 es col·locava, al barri de les Corts,sota la presidència de Francesc Miró-Sans. El vell estadi de les Corts havia quedat petit gràcies a la gran afició al futbol i a jugadors com César o Kubala. El nou estadi, que té una capacitat per gairebé 100.000 espectadors, es va inaugurar ( aquí el vídeo ) per les festes de la Mercè de 1957 i el Barça encara hi juga. Al seu voltant s'hi van construir les oficines i camps d'entrenament, així com el Palau Blaugrana i el Miniestadi. El canvi de nom s'ha plantejat de forma periòdica, perquè de nou ja no ho és. Posar-li Johan Cruyff potser seria més bona solució que treure el nom d'Arístides Maillol a un dels pocs nord-catalans amb una via a la capital catalana, com pretenia la directiva -poc partidària del mite holandès- per treure's del damunt l'assumpte abans de fer una concessió i batejar amb aquest nom el nou Miniestadi a Sant Joan Despí. Altres, com Albert Matín Vidal , ja defensen estadi Leo Messi.El 28 de març de l'any 1933 va nàixer a Barcelona. És considerat com el músic català de jazz més universal. Va rebre moltes distincions, com el Premi Nacional de Música, la Creu de Sant Jordi, la Medalla al Mèrit de Barcelona i la insígnia d'or i brillants del Barça, la seva segona passió després del jazz. El pare era músic titular de l'Orquestra del Liceu i la Banda Municipal de Barcelona. Des de finals dels 50 es va dedicar exclusivament al jazz i a partir dels 70 va assolir un gran èxit internacional. El músic, cec de naixement, va morir el 1997 a causa d'un càncer de pulmó. Recordem-lo de la millor manera possible, amb la seva música: aquí interpreta Paraules d'amor amb Joan Manuel Serrat, aquí una versió de La noia d'Ipanema, i aquí uns boleros que canta Mayte Martín.

