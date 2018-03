VÍDEO Els Mossos carreguen contra els manifestants de l'A-2 a Soses

⚠ Els mossos carreguen contra el tall de l'A-2 a Soses. #PrimaveraCatalana pic.twitter.com/x57r41ApQB — CDRs de Lleida (@CDRsLleida) 27 de marzo de 2018

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat amb una càrrega cap a les sis de la tarda els manifestants que tallaven l'A-2 des del matí al seu pas per Soses (Segrià). La policia ha empès els concentrat en aquest punt amb els escuts i ha fet cops de porra fins que ha tret tothom de l'autovia.Els manifestants han quedat aleshores a l'altra banda de la tanca de seguretat de la carretera, amb el grup de policies just al seu davant, situat a la calçada. La via continua tallada al trànsit a causa de l'actuació, que ha causat almenys un ferit. Es tracta d'un home que ha estat atès pels serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i que ha estat traslladat en ambulància a un centre hospitalari.Cal recordar que els CDR han tallat l'A-2 en sentit Barcelona aquest matí i que a dos quarts de cinc ho han fet també en sentit Saragossa. Els manifestants protestaven per la detenció de Carles Puigdemont diumenge passat a Alemanya i per reclamar la llibertat dels empresonats.Aquest matí, els vehicles més afectats per aquest tall situat poc abans de la sortida 446 han estat una vintena de camions mentre que els cotxes han anat abandonant el lloc pels laterals. No obstant això, els mossos han ajudat els camions a fer marxa enrere i poc abans de les dotze del migdia ja no quedava cap vehicle atrapat en aquest tall de l'autovia. Els vehicles s'han desviat per la sortida 444 cap a carreteres secundàries.

