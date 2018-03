El director de TV3 desafia PP i Cs: «Que diguin quines expressions han incentivat la violència»

20:24 Els CDR es concentren a les portes de l'estació de Sants. Els Mossos d'Esquadra han desplegat desenes d'agents que custodien les instal·lacions mentre els manifestants recorren el perímetre de l'edifici. Crònica de Sara González i Gerard Fageda.

20:10 PERFIL Pablo Llarena, el braç executor de la repressió; per Pep Martí.



20:10 Aixecat a les 20.00 h el bloqueig de la frontera de Puigcerdà. S’anuncien boca-orella nous talls per als propers dies. pic.twitter.com/DSXDUqZeBw — NacióCerdanya (@naciocerdanya) March 27, 2018

20:10 Els organitzadors criden a desplaçar-se des de l'Estació de Sants fins a la Diagonal, per tallar-la a l'alçada de l'edifici de «La Caixa» https://t.co/FjvbRAVosG pic.twitter.com/Iz3YWEL1yC — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

20:10 VÍDEO Els manifestants llegiran un manifest davant de l'Estació de Sants, on continuen concentrats mentre els @mossos vigilen l'accés a l'edifici https://t.co/tThkNZb2fX pic.twitter.com/iM8z3KTrn4 — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:40 Tres testimonis declaren que el Govern no va pagar pels webs ni per la campanya de l'1-O. Els encarregats de la publicitat del referèndum i de reservar-ne els dominis i alt càrrec de la Generalitat afirmen al jutjat d'instrucció 13 que no es van arribar a abonar aquestes feines.

19:38 Junqueras, Romeva, Forcadell i Simó demanen al jutge Llarena que arxivi la causa contra ells. La defensa del vicepresident i el conseller exposa que van defensar la independència per vies legals i no violentes i la de les membres de la mesa argumenta que van actuar sempre seguint el reglament del Parlament.

19:37 VÍDEO La prioritat dels @mossos és evitar que es bloquegin les vies del tren a Sants i deixen sortir la gent de l'estació fent un passadís https://t.co/eYeJVF2lzO pic.twitter.com/bS64qQROeB — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:37 EN DIRECTE Els CDR tallen l'N-152 i l'N-154 al costat de la frontera francesa de Puigcerdà https://t.co/v8lcxUg2Gg pic.twitter.com/Ug6m4MvQ65 — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:22 Els manifestants que tallaven l'N-340 a l'Ampolla es desplacen a l'AP-7. Les 200 persones que han fet el tall a la primera via s'han desplaçat cap a l'autopista quan han arribat els Mossos https://t.co/DRFPMrsiJy — NacióDigital (@naciodigital) 27 de març de 2018

19:19 VÍDEO Hi ha gent que recorre el perímetre de l'estació fent voltes i això obliga els @mossos a moure's amb rapidesa i repartir efectius entre els accessos. Informen @_Sara_Gonzalez_ i @FagedaGerard https://t.co/EfHxDN9X5I pic.twitter.com/M4OZmL7fLJ — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:13 Obren una botiga a internet per recaptar fons pels presos polítics. Els impulsors asseguren que el 100% dels beneficis es destinarà a les Caixes de Resistència, l'Associació FreeJunqueras i a l’Associació pels Drets Civils de Catalunya.

19:11 L'organització demana als manifestants que no s'enfrontin amb els @mossos que bloquegen l'entrada de l'Estació de Sants. Han tirat pintura groga a sobre els agents des de la teulada de l'edifici https://t.co/32dTB2qDck pic.twitter.com/nhIwu6BfeL — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:11 VÍDEO Crits de "1 d'octubre, ni oblit ni perdó" i "s'han acabat els somriures" entre els manifestants de l'Estació de Sants. La gent s'acosta molt als policies https://t.co/XQA7A119M8 pic.twitter.com/wqDQcm9RfN — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:11 Els @mossos tanquen l'accés a l'Estació de Sants per l'entrada de la plaça dels Països Catalans. Més d'un miler de persones es manifesten al voltant de l'edifici https://t.co/vMwZGFL73E pic.twitter.com/Ta2SR8V7qE — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

19:10 VÍDEO Els manifestants es desplacen cap a la plaça dels Països Catalans entre crits de "premsa espanyola manipuladora" https://t.co/62JQ4x2fwH pic.twitter.com/gEGbps2sCz — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

18:54 Els @mossos intenten fer criba a l'entrada de Sants. Si gent de la manifestació intenta entrar a l'edifici, els demanen que es moguin per fora. Els manifestants criden "els carrers seran sempre nostres" https://t.co/kwJsozawYW pic.twitter.com/MReAZnsK8Q — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

18:54 El director de TV3 desafia PP i Cs: «Que diguin quines expressions han incentivat la violència». Vicent Sanchis defensa l'emissora pública dels atacs rebuts per Soraya Sáenz de Santamaría, Xavier García Albiol o Juan Carlos Girauta.

18:36 Cada cop hi ha més gent als voltants de l'Estació de Sants. Tranquil·litat i cap crit per part dels concentrats. Els @mossos vigilen tots els moviments però de moment no tanquen l'estació. Informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/waICOE1158 pic.twitter.com/bOFqnv2pza — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

18:24 Tanquen les línies de metro L3 i L5, que tenen parada a Sants Estació. Als voltants de l'edifici hi ha unes dues-centes persones i es preveu que aquest nombre de gent s'incrementi en resposta a la crida dels CDR.

18:22 Tallada de nou a les 18.14 minuts la frontera a Puigcerdà. Prop de 150 persones a la plaça d’Europa bloquegen l'accés a la carretera de Llívia N-152 i La Guingueta d'Ix-Bourg Madame N-154. @naciodigital pic.twitter.com/e35nQsKHFB — NacióCerdanya (@naciocerdanya) March 27, 2018

18:19 EN DIRECTE Els @mossos custodien l'Estació de Sants de Barcelona després que els @CDRCatOficial hagin fet una crida a encerclar-la. De moment es pot entrar i sortir. Informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/6o8xgDruM1 pic.twitter.com/OgPd98yefW — NacióDigital (@naciodigital) March 27, 2018

17:37 Els CDR tornen a tallar l'N-340, aquesta vegada a l'Ampolla. Unes 150 persones han iniciat el tall viari sobre les cinc de la tarda.

17:25 Les accions tornen a l'AP-7 a primera hora de la tarda, quan els CDR han organitzat una marxa lenta a Vilademus, al Pla de l'Estany, en direcció Barcelona. La marxa ha generat retencions de diversos quilòmetres.

17:14 La CUP aplaudeix les accions dels CDR: «Paralitzar el país és una de les mesures necessàries». Vidal Aragonés insisteix en investir Puigdemont en clau democràtica, restitutiva i perquè representa una sensibilitat de "independentisme avançat que no està per retrocedir". Per Roger Tugas.

16:52 Un jutjat de Barcelona anul·la l'adhesió de Terrassa a l'AMI. La decisió s'ha pres després d'estimar un recurs de Societat Civil Catalana. La sentencia recorda que l'Ajuntament està subjecte a la Constitució i diu que integrar-se a l'entitat és "il·legal".

16:48 Puigdemont es mostra disposat a «suportar el que calgui» mentre es resolgui l'extradició. Els advocats del president a l'exili assenyalen que és "conscient" de ser un pres polític i destaquen que confien en la justícia "alemanya i europea". Informa Oriol March.

14:50 El Suprem permet a Puigdemont, Ponsatí i Puig personar-se en la causa oberta. La decisió allarga els terminis per a una eventual suspensió del càrrec de diputat de Puigdemont.

14:41 Envia un missatge de suport als presos polítics. Recollim les adreces dels membres del Govern empresonats, així com els líders independentistes, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



14:32 Els Mossos desallotgen els manifestants de l'N-II a Llers i reobren la via en sentit sud. També està reoberta l'AP-7 a Figueres en ambdós sentits. Continua tallada la N-340 a Alcanar i l'A-2 a Soses en sentit oest.

14:24 La Fiscalia investiga ara els quatre acompanyants de Puigdemont per encobriment. El ministeri públic obre una investigació a instàncies de la policia espanyola contra dos mossos i dos amics del president a l'exili.

13:50 Els Mossos investiguen els dos agents del cos que acompanyaven Puigdemont a Alemanya. Un membre de la policia catalana hauria acompanyat el president destituït a Finlàndia i l'altre va anar de Bèlgica a Suècia per ajudar al trasllat per carretera.

13:38 Clara Ponsatí s'entregarà aquest dimecres a la justícia escocesa. Aamer Anwar, advocat internacional de la consellera, defensa que és víctima d'una persecusió política.

13:13 El govern espanyol, sobre l'extradició de Puigdemont: «La norma general a Alemanya és l'entrega». El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, apel·la a la col·laboració europea per facilitar l'extradició del president a l'exili.