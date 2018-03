Forcadell recorre el seu processament i al·lega que la rebel·lió és «inexistent»

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha presentat aquest dimarts un recurs contra l'auto de processament dictat pel Tribunal Suprem en què, entre altres motius, al·lega que el delicte de rebel·lió que se li imputa és "inexistent".El recurs, al qual ha tingut accés Europa Press, defensa que la declaració d'independència aprovada pel Parlament el passat 27 d'octubre "no tenia cap efecte jurídic" i que la votació es va produir sense cap alçament públic ni violent (requisits perquè existeixi el delicte de rebel·lió).Així mateix, Forcadell afegeix que part de la resolució referent a la República no va arribar a votar-se, ja que estava en la part declarativa de la resolució -una part que no es vota- i sentencia que "la seva finalitat era, exclusivament i en tot moment, aconseguir una via de negociació amb el govern espanyol".

