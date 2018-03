VÍDEO Un manifestant, a «Espejo Público»: «Si no manipuléssiu, no us passaria»

Un manifestante en la AP-7 increpa al periodista de @EspejoPublico, Raúl García: "Estás en Cataluña no en España. Aprende catalán"



Esta es la libertad que defienden algunos. #CortesCataluñaESP pic.twitter.com/lzok59zvth — Álvaro Becerra 🇪🇸 (@alvaritooo2) 27 de març de 2018

“Estem farts de tot, estem farts d'Espanya i del tracte que mos donen!”. Així s’ha expressat un veí d’Alcanar al reporter del programa Espejo Público d’Antena 3, durant el tall que s’ha fet a l’N-340 des de primera hora del matí fins al migdia, a l’alçada d’Alcanar Mentre l’home estava exposant la seva opinió, el reporter li ha dit: “¿Le importaria hablar en castellano?”, a què el veí ha contestat: “No, estàs a Catalunya”. “Estoy en España”, ha rebatut el reporter. “No, no, estàs a Catalunya. Aprèn-ne”, ha tancat el veí.Després, el reporter ha seguit en directe expressant que: “Nos han increpado, vivimos cierta hostilidad y animadversión hacia los medios españoles que somos expulsados". Moment en què un altre manifestant s’ha apropat i li ha cridat al reporter: “Si no manipulárais no os pasaría esto, sigue mintiendo”.

