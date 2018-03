Serial a Podem: la comissió de garanties veu ara «deslegitimada» la candidatura de Domènech

Xavier Domènech al ple d'investidura de Jordi Turull Foto: Adrià Costa

Les primàries per escollir la nova executiva de Podem Catalunya s'han convertit en un serial. Per segon cop en els últims tres dies, la comissió de garanties democràtiques catalana ha emès un comunicat en el qual desautoritza els moviments de la cúpula estatal del partit per avalar la llista de Xavier Domènech a la secretaria general. En l'última nota difosa, a la qual ha tingut accés, l'òrgan de control de la formació lila considera "deslegitimada" la candidatura de Domènech en aquest procés electoral.El comunicat detalla que encara que la direcció estatal intenti "de manera ad hoc" i seguint procediments "indeguts" protegir Domènech, la candidatura "incompleix tant els estatuts i els reglaments de Podem com la legislació vigent" en matèria de partits. Per això, demana atendre la potestat de la comissió de garanties democràtiques de Podem Catalunya i actuar en conseqüència. La comissió ja va expressar diumenge la seva "absoluta disconformitat" amb la decisió de Madrid de declarar nul·la la impugnació a la candidatura del líder dels "comuns" En el posicionament de l'òrgan de control del partit fet públic aquest dimarts també es detalla que les denúncies plantejades fins ara en el procés de primàries, per les incompatibilitats de Domènech, "són completament vàlides i conformes a la normativa" de Podem. La senadora Celia Cánovas, rival en el procés electoral, va presentar una impugnació per denunciar que Domènech ja liderava un altre partit -Catalunya en Comú-, un recurs admès per la comissió catalana . En el comunicat, l'ens regulador de Podem Catalunya recorda que té "plena competència objectiva i territorial" per admetre aquestes apel·lacions, així com per "tramitar-les i per resoldre-les". En les darreres hores, el partit ha rebut dos recursos més: el primer qüestiona la composició del comitè electoral i el segon incideix en les queixes en relació a la candidatura de Domènech.

Segon comunicat sobre el dictamen (Podem) by naciodigital on Scribd

