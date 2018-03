La CUP aplaudeix les accions dels CDR: «Paralitzar el país és una de les mesures necessàries»

La CUP dona suport a les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per protestar al carrer i tallar vies que han protagonitzat els darrers dies. "Paralitzar el país és una de les mesures necessàries", ha proclamat aquest dimarts en roda de premsa el diputat anticapitalista Vidal Aragonés, i ha avisat: "Cada cop que no donem una resposta massiva, la repressió de l'Estat s'incrementa".Així, defensa que les mobilitzacions són fórmules per "expressar el rebuig a la repressió de l'estat espanyol" i ha denunciat "la violència policial" protagonitzada pels Mossos que ha concretat amb els trets de salves, la mostra d'escopetes de pilotes de goma, l'ús de "porres per sobre de la violència i de màxima violència" o les furgonetes que es "conduïen amb l'objectiu clar de produir pànic i por als concentrats i concentrades". Per això, ha mostrat "solidaritat amb els més de 80 ferits i amb els detinguts", dels quals ha culpat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i ha ratificat el seu "compromís amb la desobediència civil no violenta".Preguntat per si aquestes imatges de xoc amb els Mossos poden perjudicar internacionalment el procés, el diputat ha volgut "diferenciar entre botxins i víctimes" i ha deixat clar que no creu "que guardi cap relació que el futur polític de Carles Puigdemont amb alguna imatge intencionada que puguin estar repetint cada hora alguns mitjans de comunicació". Aquests disturbis, insisteix, "en perspectiva de lògica jurídica, no s'hauria ni d'entrar a valorar" per part del jutge a l'hora de valorar l'euroordre i la petició d'extradició.De la mateixa manera, Aragonés ha avalat el front comú pels drets civils i polítics que impulsa el president del Parlament, Roger Torrent , ja que "hi ha una causa general contra Catalunya i cal una resposta col·lectiva com a poble de Catalunya". Ara bé, ha deixat clar que el suport de la CUP "no suposa una renúncia al seu programa polític, la construcció d'una República catalana" i que segueix defensant "avançar nacionalment".Malgrat tot, proposa que cal aplicar "polítiques socials que consolidin majories per la defensa i construcció de la República catalana", ja que "una part important de les classes treballadores entendrà que val la pena la construcció de la República" si es dona "resposta a les seves necessitats quotidianes". "Amb el 155, no hi ha possibilitat de fer possibilitat de fer polítiques socials profundes, però amb el 135 tampoc", ha asseverat, en relació a l'article de la Constitució que blinda el principi d'estabilitat pressupostària, les quals "són dues qüestions no separables, indestriables".Per altra banda, Aragonés ha insistit en reclamar la investidura de Puigdemont, per tres motius. En "clau democràtica", per tal "que no sigui el Tribunal Suprem o Constitucional qui decideixi" qui és el president català i per respondre a la repressió estatal; també "en clau de restitutiva del Govern" previ al 155; i perquè Puigdemont representa una sensibilitat de "independentisme avançat que no està per retrocedir, sinó per avançar".Per això, ha insistit que, com que entén el temor per part d'alguns a patir repressió de l'Estat si s'investeix a distància -tot i que "no el comparteix"-, la CUP s'ofereix per entrar a la mesa del Parlament i permetre aquesta votació . "Assumissin col·lectivament i personalment les conseqüències repressives", ha apuntat, per bé que ha assenyalat que entén que, com que no han donat resposta a la proposta, JxCat i ERC l'han declinada. En tot cas, opina que la capacitat de Puigdemont per fer efectiva la investidura i governar efectivament dependria "de l'acció repressiva i de la capacitat de resposta dels catalans i catalanes".Finalment, ha aplaudit els intents per aconseguir pronunciaments de l'ONU, com els efectuats en favor dels drets polítics de Jordi Sànchez el procediment obert amb Puigdemont , ja que no són "actuacions ni resolucions fàcils" i "ho han de veure molt clar per pronunciar-se". "És important i l'Estat haurà de donar les respostes necessàries", ha afegit, però matisa que això "no guarda relació amb la investidura en uns termes que no siguin els de Puigdemont", l'únic candidat que per ara avalen.

