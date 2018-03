Puigdemont es mostra disposat a «suportar el que calgui» mentre es resolgui l'extradició

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, porta des de diumenge privat de llibertat a la presó alemanya de Neumünster i tot indica que s'hi estarà fins que es resolgui el procés d'extradició sol·licitat per l'Estat. Malgrat això, Puigdemont es troba "en unes condicions excel·lents", té "molt assumida" la seva situació de pres polític i està "disposat a suportar el que calgui". Són paraules del seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, que l'ha visitat aquest dimarts al centre penitenciari del nord d'Alemanya.En aquests moments, ha considerat Alonso-Cuevillas, està obert el procés d'extradició i que ara pertoca un pronunciament de la justícia. "Tenim una gran confiança en la justícia europea i en l'alemanya", ha recalcat l'advocat. Puigdemont també ha fet una crida a la unitat de tot el sobiranisme a través del seu lletrat. Els partits debatran demà sobre els seus drets polític -i, de retruc, sobre la investidura- en un ple extraordinari al Parlament en el qual es demanarà l'alliberament de tots els presos polítics."Té perfectament assumit que la privació de llibertat s'allargui", ha apuntat Alonso-Cuevillas, que ha considerat que el president a l'exili tindrà "coratge i determinació". Abans que ell, l'encarregat d'atendre els mitjans ha estat Gonzalo Boye, també integrant de la defensa dels consellers a l'exili. Boye ha apuntat que Puigdemont ja coneix que l'ONU ha admès a tràmit la demanda del president a l'exili per vulneració de drets polítics, que no inclou mesures cautelars com sí va passar amb Jordi Sànchez El procediment que hi ha obert es pot allargar fins a seixanta dies, més trenta d'extra en cas que la causa sigui especialment complexa. El govern espanyol, a través del seu portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordat que la majoria d'extradicions que es tramiten a Alemanya acaben amb l'entrega del detingut . No sempre és així, però: el país germànic es va negar a extradir un presumpte implicat en els atemptats de l'11-M.La jutge que porta el cas, de fet, ha assegurat que podria ser "improcedent" . L'última decisió la té el Tribunal Superior del land on va ser detingut, Schleswig-Holstein. Llavors, un cop presa la decisió sobre si extradir Puigdemont, seria el fiscal general de Schleswig-Holstein el que acabaria autoritzant l'extradició.

