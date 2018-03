Del suport a González a la detenció de Puigdemont: el pes d'Alemanya en la política espanyola

Felipe González i Helmut Kohl, en una trobada de quan tots dos governaven als seus països.s mi Foto: wikipedia

Alemanya té la paraula. Per una giravolta del destí, que encara ningú sap a qui beneficiarà, la sort de la política espanyola en els propers temps es juga en bona part a la República Federal Alemanya. Concretament, a l'estat de Schleswig-Holstein, al nord fronterer amb Dinamarca. Un territori, curiosament, on coneixen prou bé la realitat de la diversitat cultural i lingüística: hi viu una minoria de parla danesa que és reconeguda com a tal. Serà la justícia alemanya la que decidirà si es concedeix a Espanya l'extradició del president Carles Puigdemont . La decisió que vingui del país germànic, sigui la que sigui, tindrà repercussions importants. Un cop més, perquè probablement Alemanya ha estat l'estat que més ha incidit en el curs de la política espanyola des dels orígens de la Transició. Aquests en són uns exemples, gens irrellevants, i que potser aporten dades per entendre el que s'està jugant i el que pot succeir.En l'Europa de la Guerra Freda, la República Federal Alemanya (RFA) va ser el principal guardià de les essències d'Occident al continent, el gran aliat dels Estats Units, la peça clau de l'OTAN. El país, dividit des de 1945, estava en la primera línia enfront els països del Pacte de Varsòvia. Amb un Berlín dividit pel mur, Bonn era la capital federal. Això va ser així tant en els llarguíssims anys de poder de la democristiana CDU de Konrad Adenauer com després, amb els socialdemòcrates de l'SPD de Willy Bandt i Helmut Schmidt.El 1974, una revolta militar va derrocar la dictadura de Portugal i es va desfermar un procés revolucionari amb el lideratge inicial del Partit Comunista i un sector radicalitzat de l'exèrcit. La decrepitud de Franco a Espanya va coincidir amb una deriva incontrolada a Portugal. A Washington van agafar por i el govern socialdemòcrata alemany va jugar a fons la carta del Partit Socialista de Mario Soares. Finalment, la situació a Portugal es va estabilitzar. Ni elsEUA, ni l'OTAN ni Bonn volien que a Espanya passés el mateix.Aquest context ajuda a explicar l'aposta de la RFA, i molt especialment de Willy Brandt, per solidificar el PSOE de Felipe González. Brandt era el president de l'SPD i, alhora, de la Internacional Socialista. El seu suport era crucial. És des de Bonn que es dona cobertura a un González jove i inexpert al costat d'un més elaborat però menys carismàtic Tierno Galván. També des de Bonn fan saber al líder d'una branca del socialisme català, Josep Pallach, que l'SPD jugarà la carta PSOE. Això malgrat la simpatia que el socialdemòcrata -i anticomunista- Pallach tenia en el govern alemany.No s'entenen els girs fets pel PSOE a inicis dels vuitanta sense l'ombra alemanya. González va abjurar del marxisme ja abans d'arribar al poder. L'SPD ho havia fet en el famós congrés de Bad Godesberg, el 1959. Després, un cop al govern el 1982, els socialistes espanyols van fer un tomb brusc sobre l'OTAN, passant de rebutjar l'ingrés a l'aliança militar a donar-li un suport total. El gir estratègic tenia premi i va contribuir a accelerar l'ingrés a la Comunitat Econòmica Europea (CEE).El pes determinant d'Alemanya en la política espanyola es va fer evident també en l'itinerari que va dur a l'ingrés a la CEE. A finals dels setanta, ja en democràcia i quan les negociacions amb Brussel·les anaven avançant, París va posar el fre. L'entrada d'Espanya era vista amb aprensió pels efectes que pogués tenir en l'agricultura francesa. Estava en joc el vot de la França profunda. Giscard d'Estaing, president entre 1974 i 1981, va insinuar el veto. Després d'ell, François Mitterrand tampoc va posar les coses fàcils.Va ser Bonn qui es va moure per ajudar Madrid. Helmut Kohl, el canceller democristià que va governar Alemanya entre 1982 i 1998, va ser un aliat important per desbloquejar les negociacions. Pel govern del PSOE, això va suposar un seguit de posicionaments molt explícits, com el suport a la decisió de Kohl de col·locar els anomenats euromíssils en direcció a Rússia, en contra de l'oposició socialdemòcrata alemanya i del moviment pacifista.Més tard, quan va caure el Mur de Berlín, el 1989, el govern espanyol va ser dels més entusiastes a mostrar suport a Kohl i a la reunificació alemanya, enfront les reticències -com a mínim- del Regne Unit, França i Itàlia. Això Kohl sempre ho va agrair. Perquè tenia cert risc per Espanya. L'Alemanya de l'est necessitaria d'un potent suport econòmic que podria afectar la resta de socis comunitaris. Malgrat això, González va jugar a fons la carta de l'Alemanya reunificada. D'aquí va néixer el Fons de Cohesió, que va especialment beneficiós pels països més febles econòmicament de la UE, com Espanya.Es va produir un gir brusc durant el mandat de José María Aznar, que va arribar a la Moncloa quan començava a declinar l'estrella de Kohl. Curiosament, la relació entre la dreta alemanya i l'espanyola no havia estat molt càlida. En la Transició, la Fundació Adenauer de la CDU havia donat suport a diversos intents de construir un gran partit democristià, i després a la UCD. Va ser la Fundació Seidel, de la més dretana CSU de Baviera, la que va abocar ajuda a l'Alianza Popular de Manuel Fraga.Després del 2000, l'aposta del govern espanyol per posar-se al costat de Washington en la guerra de l'Iraq va provocar una crisi en la relació amb Alemanaya i amb França, contràries a aquella intervenció. La relació entre l'executiu de Berlín de socialdemòcrates i verds i el govern del PP va ser molt freda, i no es va recuperar fins a la victòria de Rodríguez Zapatero el 2004.El govern de Rodríguez Zapatero va reprendre el bon clima amb Alemanya. Primer, amb Gerard Schröder, i, més tard, amb la democristiana Angela Merkel. Això malgrat algunes patinades del dirigent socialista, com quan va qualificar de fracàs el resultat electoral de la CDU, que va acabar empatant amb l'SPD i governant... Però el cert és que Zapatero va actuar de manera "disciplinada". Fins al punt que va posar-se d'acord amb el PP per fer la reforma exprés de la Constitució per limitar el dèficit. Una decisió que Merkel va elogiar. Quan es tracta de Berlín, els grans partits espanyols no dubten a posar-se d'acord.El mandat de Mariano Rajoy ha transcorregut en plena era Merkel, que va arribar al poder el 2006. Tot i la proximitat ideològica (formen part del Partit Popular Europeu), no tot han estat flors i violes. Les exigències de Berlín pel que fa a l'ortodòxia econòmica, especialment en els anys més durs de la crisi, va generar tensions entre tots dos dirigents. Quan Rajoy va arribar a la Moncloa, Espanya era vista com un problema molt greu per l'economia de la UE. Això va generar friccions. Després, la política conservadora i de retallades del PP va ser aplaudida per la canceller.El Brexit, en primer lloc, i després la inestabilitat política a Itàlia i el temor a l'ascens de les alternatives radicals de dreta i esquerra a França, van millorar la imatge d'Espanya a Berlín. Merkel, que no és precisament una política apassionada, va mostrar respecte per un Rajoy indiferent a la gravetat dels problemes i va arribar a dir-li allò de "Tens una pell d'elefant". A finals del 2016, Espanya va escapar al límit d'una multa costosíssima de 2.000 milions d'euros i la congelació de 1.300 milions més dels fons estructurals per incomplir l'objectiu del dèficit. Després, la millora en les dades de creixement van suposar un alleujament de la pressió de Brussel·les i Berlín sobre Espanya. Fins que va esclatar Catalunya.El conflicte polític entre Catalunya i l'Estat torna a posar a prova el clima de les relacions hispano-germàniques. A Berlín -a cap capital de la UE, de fet- no van veure bé la unilateralitat final del procés. La repressió policial de l'1-O, però, va sorprendre Alemanya, que va témer l'esclat d'una nova crisi europea de gran magnitud. Hi va haver incomoditat al govern federal davant la resposta repressiva de Rajoy. Fins ara, el govern alemany ha mostrat suport a la Moncloa davant el sobiranisme, però ha tingut cura del llenguatge emprat. En els cercles diplomàtics europeus, i també alemanys, no s'entén la intransigència de Madrid.Com afectarà a això la detenció de Carles Puigdemont? Si la justícia alemanya digués "no" a l'extradició, com ha insinuat la jutgessa d'instrucció , les relacions entre tots dos països se'n ressentirien. Per si de cas, aquest dimarts, el ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, s'ha allargat explicant que a Alemanya la norma en aquests casos és l'entrega de les persones detingudes i que els suposats delictes de Puigdemont no són només contra Espanya sinó contra la UE. Sigui com sigui, Puigdemont és un bé molt preuat en aquests moments i es troba sota custòdia policial a Schleswig-Holstein. A Berlín no volen ni sentir a parlar de més crisis al si de la UE i coneixen les implicacions de la retenció del president català. De nou, una decisió alemanya repercutirà de ple sobre l'escaquer espanyol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)