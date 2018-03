El jutge manté retingut el vaixell d'Open Arms per immigració clandestina

Membres de l'ONG en una acció de salvament Foto: Proactiva Open Arms

El vaixell de rescat de la ONG Proactiva Open Arms segueix atracat al port sicilià de Pozzallo, on les autoritats italianes el tenen retingut des del passat 18 de març, després que el jutge d'instrucció de Catània, Nunzio Sarpietro, hagi acceptat la petició de la Fiscalia.Això seguirà així, de moment, malgrat que el jutge s'ha declarat incompetent, segons informa el diari La Repubblica, després de considerar que només hi ha un delicte d'immigració clandestina i no d'associació per delinquir, tal com mantenia el fiscal de Catània, Carmelo Zuccaro. Com a conseqüència d'això, el cas passa ara a la Fiscalia de Ragusa.L'apresament del vaixell Open Arms es va produir després que aquest arribés al port de Pozzalo amb 215 immigrants i refugiats que havia rescatat al Mediterrani. La mesura es va produir després del rescat de 117 persones en una embarcació en aigües internacionals el 15 de març, en què es van negar a lliurar dones i nens a un patruller dels guardacostes libis que se'ls hi havia aproximat.Després de l'accidentat rescat, l'entitat de salvament de refugiats va demanar al centre de comandament a Roma que li assignés un port per desembarcar als rescatats però fins 24 hores després no va rebre resposta.La Fiscalia de Catània argumenta que l'ONG hauria hagut de sol·licitar desembarcar a Malta, ja que era el port més proper. Segons l'argument del fiscal, Proactiva Open Arms no ho va fer perquè sap que Malta no acull immigrants. Finalment, l'embarcació de l'ONG de Badalona va atracar a Pozzallo i l'endemà va ser bloquejada pel fiscal de Catània, sota l'argument que hauria afavorit la immigració clandestina cap a Itàlia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)